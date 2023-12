Peaky Blinders : Netflix a 2 excellentes nouvelles pour les fans !

Fan de Peaky Blinders sur Netflix ? Ces nouvelles feront certainement votre bonheur en 2024 !

Si vous adorez le dark side des enquêteurs, vous êtes sûrement un fan de Peaky Blinders sur Netflix ! En effet, cette série est l’une des plus appréciées de tous les temps. De l’intrigue jusqu’aux costumes et aux décors, toutes les ingrédients sont réunis pour une recette réussie. Mais après l’annonce de sa fin après la diffusion de la sixième saison, les fans ne cessent d’en redemander.

A en croire l’annonce de la plateforme de streaming, une saison 7 pourrait bien être en cours de route. La famille Shelby vous donnera rendez-vous dans les rues anarchiques de Birmingham d’après-guerre ! Alors, qu’est-ce que pourrait vous réserver cette nouvelle saison de Peaky Blinders ?

Y aura-t-il une septième saison de Peaky Blinders sur Netflix ?

Au début de la sixième série, Tommy Shelby a déclaré : « Une dernière affaire à conclure, puis nous, les Peaky Blinders, nous nous reposerons… ». Cette déclaration s’applique non seulement à l’intrigue de la saison, mais aussi à l’avenir de la série, puisqu’il n’y aura pas de septième saison.

Cependant, le scénariste Steven Knight a confirmé que nous reverrons la famille Shelby. L’histoire de la famille la plus dangereuse au monde ne se terminera que dans un film et non dans un programme…Cela nous laisse croire que les Peaky Blinders seront sur Netflix très bientôt !

Que savons-nous sur ce film pour l’instant ?

La date de sortie officielle n’a pas encore été confirmée, mais Steven Knight a déclaré à un moment donné qu’il pensait que le film très attendu sortirait au « printemps 2024 ». Bien que cette date semble désormais peu probable, l’acteur principal Cillian Murphy a déclaré fin 2023 qu’il était toujours « ouvert » à l’idée de travailler sur le projet à l’avenir. Dans une interview accordée à Esquire, le scénariste affirme déjà connaître les deux histoires que le film va raconter bien que la manière de l’aborder reste encore flou.

Pour les personnages, la nouvelle génération de personnages rencontrés dans les dernières séries sera de retour dans le film. Il a ajouté que les personnages des dernières séries feront partie du casting. Duke, le fils illégitime de Tommy Shelby figurera dans ce nouveau film des Peaky Blinders sur Netflix. Tout comme Stephen Graham qui faisait son entrée dans la sixième saison de la série. L’ennemi juré de Tommy Shelby, Oswald Mosley, sera également de la partie.

Y aura-t-il un jour une autre série télévisée Peaky Blinders ?

La série Peaky Blinders pourrait revenir sous la forme d’un programme télévisé à l’avenir. Dans une interview accordée à BBC Midlands Today, le scénariste Steven Knight a déclaré qu’il pourrait bien passer le relais à d’autres personnes pour l’écriture et la création d’une nouvelle série. Toutefois, l’avenir nous le dira ! En attendant, vous pouvez regarder toutes les saisons sur Netflix !