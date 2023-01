Ce petit patch fait un scanner cardiaque n’importe où ! Révolution médicale ?

Un patch à ultrasons pourrait réaliser un scanner cardiaque en temps réel lors de vos activités, et ce, au quotidien. Une fonction encore plus poussée que l’ECG classique des wearables.

La technologie vient à la rescousse des personnes souffrant de maladies cardiaques en leur offrant un suivi précis et permanent. Portable, elle peut les suivre partout où ils vont tout en suivant leur santé.

L’échographie portative, une technologie innovante

L’échographie est le moyen le plus utilisé pour obtenir des images détaillées du cœur. Cet appareil est toutefois difficile à transporter partout avec vous. Il n’est donc pas approprié pour un suivi en continu de votre état de santé, et ce, notamment en dehors de l’hôpital.

Des chercheurs se sont penchés sur ce souci et proposent un patch portable à ultrasons. Cet appareil fournit des images cardiaques en temps réel même lorsque vous êtes en mouvement.

Le fonctionnement du patch réalisant un scanner cardiaque

Le patch jouant le rôle de scanner cardiaque utilise des transducteurs piézoélectriques. Cela veut dire que ces pieds sont alimentés par pression pour effectuer une imagerie de tissus profonds. Il est aussi équipé d’électrodes en métal liquide extensibles. Ces électrodes garantissent l’adhérence à votre peau de ce patch à ultrasons.

Il utilise également l’apprentissage en profondeur pour calculer automatiquement le volume du ventricule. Ce patch réalise ainsi un scanner cardiaque afin de générer des statistiques de performance. Vous connaîtrez ainsi votre débit cardiaque à tout moment.

Les intérêts de ce patch à scanner cardiaque

Les chercheurs qui ont développé cette échographie portable pensent qu’il serait bénéfique aux patients souffrant de maladies cardiaques. Les patients en soins intensifs ainsi que ceux externes pourront aussi en profiter. Il peut fournir des mesures continues à ces personnes.

Certes, il fut un temps où les échographies à distance avaient déjà été envisagées. Elles utilisaient toutefois des accessoires encombrants. C’est ici que le patch scanner cardiaque a toute son importance. En étant portatif, il conviendrait même aux athlètes espérant renforcer leur cœur et ainsi optimiser leurs capacités.

De plus, ce patch peut être utilisé sur des organes autres que le cœur. Ses concepteurs affirment d’ailleurs que leur système pourrait être utilisé sur la colonne vertébrale, le foie et les veines. La technologie facilitera la vie de nombreuses personnes. Elles n’auraient plus besoin de se rendre dans des cliniques ou des hôpitaux pour obtenir des informations sur sa santé.

Disponibilité du patch cardiaque à ultrasons

La technologie n’est toutefois pas près d’être accessible sur le marché. Les scientifiques qui planchent sur le sujet, veulent en effet, encore, miniaturiser le système. Ce dernier devrait d’ailleurs encore être relié à un système de traitement externe via un câble flexible. L’équipe peut aussi espérer améliorer la résolution spatiale grâce à de meilleurs algorithmes. Elle entend ainsi utiliser un ensemble plus large de données de formation d’IA afin de mieux refléter la population générale.