Passer le permis en candidat libre : explication et procédure

Pour passer le permis en candidat libre, il est essentiel de réussir l’épreuve théorique et la conduite. Il faut également connaître les démarches spécifiques à effectuer.

Concrètement, vous n’êtes pas obligé de vous rattacher à un établissement physique pour vous inscrire aux examens du permis. Par ailleurs, si vous décidez de passer le permis en candidat libre, vous aurez accès à divers avantages financiers et organisationnels. Les titres obtenus sont exactement les mêmes que ceux délivrés par le biais de la formation traditionnelle. Les examens à réaliser se déroulent également dans les mêmes conditions. La seule principale différence réside dans le fait que vous jouissez d’une plus grande indépendance.

Pourquoi passer le permis en candidat libre ?

Passer le permis en candidat libre vous permet de dépenser très peu d’argent pour apprendre à conduire. En effet, cette alternative est beaucoup moins chère que les cours d’auto-écoles classiques. Même si elle rend obligatoire la location d’un véhicule à double commande, elle reste toujours abordable comparée au système traditionnel. De plus, elle vous donne la possibilité d’adapter vos heures de formation à votre emploi du temps. Cette solution est idéale pour ceux qui ont une disponibilité assez restreinte. En somme, vous bénéficiez de plus de flexibilité, de prix plus attractifs et d’un apprentissage plus serein.

Par ailleurs, les délais d’obtention d’un examen sont aujourd’hui considérablement réduits. Ainsi, même si les auto-écoles sont prioritaires, vous pouvez désormais vous inscrire à l’épreuve théorique en moins de 24 heures. Il est parfaitement possible de passer le permis en candidat libre de manière simple, rapide et efficace.

Qui est éligible pour passer le permis en candidat libre ?

Pour passer le permis en candidat libre, il est obligatoire d’avoir au minimum 16 ans. Cependant, l’intéressé doit dépasser l’âge de 17 ans pour pouvoir passer l’examen du code. Il doit également posséder le Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé ou NEPH. Celui-ci est constitué de 12 chiffres et n’est pas assorti d’une clé de contrôle. Pour l’obtenir, le candidat est tenu de déposer sa demande sur le site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés ou ANTS. Il va aussi être amené à présenter divers documents justificatifs tels que :

une copie du Certificat de Participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) pour les Français de moins de 25 ans ;

un code photo numérique d’identité ;

des photocopies de la carte nationale d’identité en cours de validité ;

un justificatif de domicile de moins de 6 mois.

Le candidat doit également posséder un livret d’apprentissage à télécharger sur Internet.

Quelles sont les obligations à respecter ?

L’inscription à l’épreuve du code est à réaliser en ligne auprès d’un centre agréé par l’État comme la Poste, SGS ou Dekra. Elle est soumise au paiement d’une somme fixée à 30 euros. En revanche, pour se présenter à l’examen pratique, il faut prendre contact avec le service chargé localement de son organisation. Il peut s’agir de la préfecture ou de la direction départementale interministérielle. À la fin de l’épreuve de conduite, il faut attendre en moyenne 48 heures pour obtenir les résultats. Ceux-ci peuvent être consultés en ligne sur le site web dédié de la Sécurité routière.