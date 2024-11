La prochaine smartwatch OnePlus arrive plus tôt que prévu – préparez vous !

La OnePlus Watch 2 possède une excellente batterie. Toutefois, il semble que son successeur ne tardera pas à la supplanter. Je parle de la OnePlus Watch 3 qui est l’une des montres connectées les plus attendues ces derniers temps !

Ce modèle prend souvent l’appellation de véritable successeur en raison de l’existence de la OnePlus 2R. Mais voici ce qu’il y a à dire sur le sujet.

La OnePlus Watch 3 arrivera en 2025 ?

De nombreux utilisateurs de la marque OnePlus attendent sans doute avec impatience la sortie de la OnePlus Watch 3. Et il s’avère qu’une rumeur a été lancée selon laquelle elle arrivera le premier trimestre de l’année 2025.

Le wearable était précédemment attendu pour le second semestre de cette année. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Au lieu de cela, la OnePlus Watch 3 est maintenant attendue en même temps que la sortie mondiale du smartphone OnePlus 13.

Pour rappel, le smartphone phare a été lancé en Chine plus tôt cette année. De ce fait, il devrait être disponible sur les marchés mondiaux au premier trimestre 2025. Ce qui signifie que dès janvier des enseignes sont susceptibles de le commercialiser.

The OnePlus Watch 3 is tipped to launch globally alongside the OnePlus 13 series.



Key specs expected:

– Snapdragon W5 chipset

– 500mAh battery

– Enhanced sports trackinghttps://t.co/ETwTkd9k3u — 91mobiles (@91mobiles) November 26, 2024

Un lancement mitigé

Mais revenons à nos moutons, la OnePlus Watch 3 ne sortira pas seule. Il n’est pas tout à fait clair si la montre sera présentée aux côtés du OnePlus 13 et du OnePlus 13R. Mais nous sommes sûrs qu’elle sortira avec un appareil en plus afin de faire bonne figure. Mais d’un autre côté, elle peut être lancée séparément. Tout est possible.

OnePlus Watch 3 : Qu’attendre de cette nouvelle montre connectée ?

A l’heure actuelle, la OnePlus Watch 3 reste encore mystérieuse en termes de fonctionnalités et de caractéristiques. Cependant, plusieurs éléments laissent présager qu’elle continuera à offrir des performances solides. Parmi celles-ci, il est certain qu’elle aura une excellente autonomie et une bonne qualité de fabrication.

Sinon, une fuite datant de juin 2024 suggère que la montre pourrait être équipée de la puce Snapdragon W5, identique à celle de la OnePlus Watch 2. Si cela se confirme, cela pourrait rassurer les utilisateurs quant aux prouesses globales de la montre. La puce Snapdragon W5 a fait ses preuves avec la génération précédente.

Plusieurs améliorations sont espérées

Une des améliorations les plus souhaitées sur la OnePlus Watch 3 serait l’intégration d’une couronne rotative véritablement fonctionnelle. Ce serait afin de faciliter la navigation dans les menus de l’interface.

La luminosité de l’écran est également un point crucial. Si cette nouvelle montre connectée pouvait atteindre des niveaux de luminosité similaires à ceux de la Pixel Watch 3, elle offrirait une meilleure lisibilité. Avec environ 2 000 nits on verrait tout même en plein soleil.

Ensuite, d’autres fonctionnalités attendues incluent des options de santé avancées. Il y a la mesure de l’électrocardiogramme (ECG) et la détection de la température corporelle. Puis, on s’attend à trouver la détection des chutes. Ce sont des outils désormais courants sur les montres haut de gamme. Ces ajouts permettent de renforcer l’aspect santé et sécurité de la montre, attirant ainsi un public soucieux de son bien-être.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn