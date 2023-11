[Cyber Monday] – Le SanDisk 2 To est disponible à petit prix

Découvrez la liberté de stockage à grande vitesse avec le SanDisk 2 To. Ce disque SSD portable est maintenant disponible à 120,99 euros. N’attendez pas, cette offre expire bientôt.

Fini les attentes interminables ! Avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 1050 Mo/s, le SanDisk 2To est le compagnon idéal pour les professionnels créatifs et les passionnés de technologie en déplacement. De plus, avec une capacité colossale de 2 To, il a l’espace nécessaire pour stocker vos projets les plus volumineux.

Si vous l’achetez maintenant, vous pouvez profiter d’une réduction de 10 %. Autrement dit, achetez cet article à seulement 120,99 euros au lieu de 133,99 euros, TVA incluse. Ne laissez pas le budget vous freiner ! Il est tout à fait possible de payer en quatre fois, soit 30,94 euros par versement.

Faites votre achat dès maintenant

Ne manquez pas cette occasion en or de booster votre efficacité avec le SanDisk 2 To. Votre prochain grand projet mérite la rapidité et la sécurité que seul SanDisk peut offrir. Faites vite, l’offre est limitée !

Voici un petit aperçu de cet article :

Pourquoi acheter le SanDisk 2 To ?

Le SanDisk 2 To portable offre une multitude d’avantages qui en font un achat judicieux pour les professionnels et les utilisateurs exigeants.

Vitesse de transfert exceptionnelle : la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2 permettent des vitesses allant jusqu’à 1050 Mo/s. C’est une fonctionnalité à privilégier pour le transfert rapide de fichiers volumineux et l’édition en temps réel de vidéos et photos haute résolution.

Grande capacité de stockage : grâce à un espace de stockage de 2 To, vous pouvez y emmagasiner des quantités massives de données. Il peut s’agir des bibliothèques de photos, des vidéos 4K, des jeux, et des sauvegardes importantes.

Durabilité : ce disque externe est certifié IP65. Cela veut dire qu’il est résistant à la poussière et à l’eau. Par conséquent, vous pouvez l’utiliser dans des environnements difficiles.

Portabilité : sa conception compacte et légère le rend facile à transporter. C’est parfait pour les professionnels en déplacement et ceux qui ont besoin d’accéder à leurs données n’importe où.

Compatibilité : ce disque externe est doté d’une connexion USB-C. Cela veut dire qu’il est compatible avec les derniers PC, Mac et certains smartphones avec des adaptateurs appropriés.

Pas de pièces mobiles : il n’y a pas de pièces mobiles à l’intérieur. Cela réduit considérablement le risque de pannes mécaniques. Il est plus fiable par rapport aux disques durs traditionnels.

Efficace en énergie : les SSD consomment moins d’énergie que les disques durs classiques.

Moins de latence : l’accès aux données est quasi instantané, réduisant les temps de chargement des applications et des fichiers.

Facile à utiliser : le SSD est plug-and-play. Il ne nécessite pas de logiciel spécial. Cela le rend accessible même aux utilisateurs non techniques.