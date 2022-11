Acer lance deux nouveaux modèles de trottinettes électriques

Récemment, Acer s’est lancé dans le marché des trottinettes électriques. Le géant de l’informatique a alors sorti deux nouveaux modèles de trottinettes électriques.

Acer eScooter série 5 et Acer eScooter série 3, telles sont les désignations des deux nouvelles trottinettes électriques lancées par Acer. En France, les trottinettes électriques connaissent une forte croissance en matière popularité. Seulement en 2021, on a recensé plus de 900 000 ventes. Si l’on compare ce chiffre à celui de l’année 2020, on constate une augmentation de 42 %. Ce qui représente que la tendance vire vers la hausse depuis quelques années. Pour les acteurs, cela évoque une réelle opportunité pour prendre leur part du gâteau, d’où le lancement des trottinettes série 5 et série 3 d’Acer.

Trottinettes Acer série 5 et série 3 : autonomie et design

Entre les deux modèles de trottinettes électriques lancés dernièrement par Acer, la série 5 semble être le plus intéressant. Il offre d’ailleurs un meilleur rapport qualité prix. Avec un prix de lancement de 499 euros, il se place parmi les concurrents de tailles dans le secteur des trottinettes électriques. Et cela à l’égard du Ninebot KickScooter et du Xiaomi Scooter.

Acer a cependant opté pour un amortisseur arrière pouvant amortir les chocs assez facilement. Ce qui offre aux utilisateurs un confort optimal, même en montant les routes le plus rudes. Quant aux pneus de 10 pouces, elles jouent un rôle important dans le confort des utilisateurs.

Côté autonomie, les deux Acer eScooter disposent d’une batterie d’une autonomie atteignant les 65 km. C’est suffisant certes, mais les tests ont été réalisés avec un mode plus spécifique limitant la vitesse de la trottinette à seulement 10 km/H.

Quoi qu’il en soit, il est toujours nécessaire d’effectuer d’autres tests en utilisant les autres modes disponibles. Cela afin de vérifier la vraie autonomie de ces deux nouveaux modèles de trottinettes électriques de chez Acer. Sinon, quant à la durée la recharge, il faudra compter pas moins de 8 h pour que la batterie se charge complètement.

Les trottinettes électriques Acer eScooter série 5 et série 3 sont également dotées d’un régulateur de vitesse. Ce qui est plutôt intéressant parce que grâce à cette fonctionnalité, on peut limiter notre allure à une vitesse bien précise.

Plutôt lourd pour des trottinettes électriques

Avec un poids de 18,5 kg, la trottinette électrique Acer eScooter série 5 se révèle comme un modèle assez lourd, c qui représente un réel point faible pour la marque. Néanmoins, l’affiche est notamment prometteuse. Elle a été conçue avec un châssis en aluminium, a une puissance nominale de 350 W, peut rouler à une vitesse maximale de 25 km/h, et peut facilement gravir les pentes de 16 %.

Un autre petit point pouvant augmenter le désir des utilisateurs à accaparer cette trottinette électrique : la présence de feu de stop. Et en parlant de freinage, on a droit à un système électronique pour les freins avant et des freins à disque à l’arrière. Donc côté sécurité, on peut dire qu’Acer a mis la barre très haute.