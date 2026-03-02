La nouvelle génération de Huawei Watch D arrive avec des mises à jour majeures !

Après le succès du GT Runner 2, le géant chinois Huawei revient avec la nouvelle Watch D. C’est une version améliorée de son wearable santé phare. La montre connectée devient un véritable outil médical avec ses nouvelles fonctionnalités.

Alors que le GT Runner 2 vient de faire sensation, Huawei prépare déjà la nouvelle génération de Watch D. C’est un modèle dédié au suivi médical avancé. Pourtant, malgré les fuites récentes, de nombreux mystères planent encore sur les exactes améliorations apportées.

Quand la nouvelle Huawei Watch D arrivera-t-elle ?

Selon le leaker FixedFocus, le dévoilement officiel aura lieu au cours du deuxième trimestre 2026. Cette fenêtre reste relativement vague. Elle coïncide néanmoins avec la stratégie habituelle de Huawei consistant à espacer ses générations de produits santé.

Cela dit, cette nouveauté se démarque des autres gammes dédiées au sport ou au premium. La série Watch D de Huawei joue effectivement dans une catégorie à part. Elle fait partie des dispositifs médicaux certifiés.

Quelles améliorations médicales viennent avec cette version ?

L’élément clé réside dans la promesse de « fonctionnalités de mesure plus précises et avancées ». Le nouveau modèle devrait ainsi améliorer ses capacités existantes. Il devrait également fournir des rapports santé beaucoup plus fiables.

J’aimerais en outre rappeler l’existence du modèle Huawei Watch D original, lancé en décembre 2021. Il était à l’époque le seul wearable au monde capable de surveiller la glycémie. Son successeur de 2024 avait déjà apporté un design plus élégant et un écran plus grand. Mais aussi, des fonctionnalités santé considérablement améliorées.

Que vaut déjà le Watch D2 ?

Pour anticiper l’avenir, examinons le présent. La Watch D2 actuelle excelle dans la surveillance tensionnelle. Comptez sur des mesures ponctuelles et un monitoring 24h/24. Ajoutez à cela un gonflage automatique nocturne pour une détection continue.

De plus, le système TruSense optimise la précision indépendamment de l’activité de l’utilisateur. Cela est possible grâce à une ingénieuse superposition de micro-pompes à air et de sacs mécaniques. Techniquement, l’écran AMOLED de 1,82 pouce affiche 480 x 408 pixels à 347 PPI.

Cette montre Huawei Watch D comprend par ailleurs un arsenal de capteurs qui assure une surveillance complète. Cela inclut : accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, fréquence cardiaque optique, ECG, lumière ambiante, pression atmosphérique, température corporelle, pression différentielle et capteurs Hall.

La vision de Huawei avec sa nouvelle Watch D

Huawei segmente intelligemment son offre wearable : sport, premium et santé. C’est précisément cette dernière catégorie qui connaît l’innovation la plus rapide. Elle répond ainsi à une demande croissante de prévention médicale personnalisée.

Par conséquent, la prochaine génération Watch D de Huawei devrait pousser encore plus loin. Ceci, en particulier sur l’intégration entre technologie portable et suivi médical professionnel. Si Huawei honore ses promesses de précision accrue, cette montre pourrait devenir l’accessoire santé indispensable de 2026.

