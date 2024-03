Arlo Essential – La dernière série de caméras pour une sécurité domestique accrue

Arlo, leader européen en caméras de sécurité domestique, lance la nouvelle gamme Essential. Cette offre répond au besoin d'une sécurité abordable à domicile. Elle propose des fonctions de sécurité 4 en 1 et des résolutions jusqu'à 2K. Les caméras Essential sont conçues pour un large éventail d'utilisateurs.

Réponse à la hausse des cambriolages

Selon une étude récente menée par Arlo et Verisure, les cambriolages connaissent une hausse significative durant les mois d'été, avec une augmentation de 43 %. L'introduction de la gamme Arlo Essential tombe donc à point nommé pour les consommateurs qui cherchent à sécuriser leur domicile pendant la saison des longs week-ends de mai et des vacances d'été.

Tous les produits de cette gamme sont également compatibles avec l'abonnement Arlo Secure. Cela enrichit l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités supplémentaires telles que le stockage cloud.

Résilience et flexibilité des caméras Arlo Essential

La durabilité est une caractéristique clé des caméras Arlo Essential. Elles sont conçues pour résister aux conditions météorologiques les plus extrêmes grâce à leur construction en polycarbonate résistant.En outre, les utilisateurs bénéficient d'options de stockage sécurisé dans le Cloud avec un abonnement Arlo. Ce qui permet de conserver les enregistrements vidéo jusqu'à 60 jours.

Pour les personnes souvent absentes de leur domicile, l'Essential XL offre une autonomie de batterie étendue. Elle offre jusqu'à quatre fois plus de temps de surveillance sans recharge.

Clarté et contrôle avec Essential Outdoor

Les modèles Essential Outdoor et Outdoor XL d'Arlo se distinguent par leur capacité à offrir des vidéos claires et détaillées, de jour comme de nuit, grâce à des résolutions de 2K et 1080p.

Ces dispositifs intègrent des fonctionnalités telles qu'un système audio bidirectionnel avec annulation du bruit et de l'écho, et une sirène intelligente de 80 dB. Ils assurent parfaitement une surveillance et une dissuasion efficaces.

De plus, ils sont équipés d'un projecteur puissant qui s'active automatiquement lors de la détection de mouvements. Cela augmente par conséquent, la sécurité autour de la propriété.

Une sonnette vidéo avancée pour plus de sécurité

La sonnette vidéo Arlo complète la gamme en offrant une surveillance de haute qualité de la porte d'entrée. Elle fournit des images en 2K ou 1080p et permet des communications claires grâce à la fonction « Real-Time Talk ».

L'angle de vue étendu et la capacité de distinguer entre personnes, animaux, véhicules et colis ajoutent une couche supplémentaire de sécurité. Cette faculté permet d'informer les utilisateurs des types spécifiques d'événements qui se produisent à leur porte.

La caméra Arlo Essential Indoor

Pour ceux qui ont besoin de surveiller l'intérieur de leur maison, la caméra Arlo Essential Indoor est une solution idéale. Elle offre non seulement une résolution vidéo 2K pour des enregistrements réalistes, mais aussi un audio bidirectionnel pour une interaction immédiate.

Essential Indoor est particulièrement adaptée aux familles avec des enfants ou des animaux de compagnie. Elle fournit une surveillance constante tout en respectant la vie privée grâce à son « bouclier de protection » automatique.

Sécurité renforcée avec Arlo Secure

Le service Arlo Secure joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité domestique. Il offre un stockage vidéo sécurisé et des fonctions supplémentaires telles que des zones de confidentialité personnalisables.

Dès le 1er avril 2024, Arlo introduira de nouvelles fonctionnalités bonus pour les abonnés en ajoutant encore plus de valeur à ce service déjà robuste.

Disponibilité et options d'achat

La nouvelle caméra Essential Outdoor est désormais accessible via Arlo.com et chez divers revendeurs Arlo agréés. Les consommateurs intéressés peuvent également trouver la version HD de ce modèle sur Amazon.com.

Le reste de la gamme Essential, comprenant les options 2K et HD, sera disponible à partir du 1er avril 2024. Ceci permet aux utilisateurs de choisir le modèle le plus adapté à leurs besoins de sécurité et à leur budget.

Les clients peuvent s'attendre à une variété d'options d'achat pour répondre à leurs besoins spécifiques. Que vous recherchiez une sécurité accrue pour les mois d'été ou une surveillance permanente de votre domicile, la gamme Arlo Essential propose des solutions adaptées à chaque situation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.