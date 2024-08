Netflix : les nouveautés à regarder en août 2024 sur la plateforme

Comme chaque mois, les nouveautés s'amoncellent sur Netflix. Découvrez les films et séries à ne pas rater pour le mois d'août 2024.

Netflix continue de nous resservir des films et des séries qui feront nos soirées sans oublier le retour des beaux jours avec eux ! Adeptes de frissons, amateurs d'épouvante, fans de mélodrames ou encore passionnés de romantisme à l'eau de rose, vous n'aurez aucun mal à trouver votre bonheur sur cette plateforme de streaming.

Pour le mois d'août, des films, mais aussi des séries qui se déclinent sous tous les goûts seront au rendez-vous.Comme nous sommes en période automnale, ces nouveautés viendront certainement animer vos journées. Pour ce mois, laissons la place à des histoires captivantes, divertissantes, amusantes, effrayantes et romantiques. Des œuvres à découvrir et à ne surtout pas manquer sur Netflix pour août !

Nouveautés sur Netflix : les meilleurs titres à ne pas rater

Love is Blind : Royaume-Uni

Imaginez un monde où vos yeux ne peuvent plus vous tromper, où seul votre cœur guide vos choix. Bienvenue dans l'expérience la plus audacieuse jamais tentée sur le sol britannique.

Des célibataires, las des applications de rencontres superficielles, se lancent dans l'inconnu. Isolés dans des capsules, ils n'ont que leurs voix et leurs âmes pour se séduire. Pas de photos retouchées, pas de premiers rendez-vous gênants. Juste des conversations brutes, honnêtes, parfois déchirantes.

Au fil des jours, les masques tombent. Sarah, 28 ans, ose enfin parler de son combat contre l'anorexie. James, trader cynique, révèle sa passion secrète pour la poésie. Entre rires et larmes, des connexions inattendues se forment.

Mais le véritable défi commence quand vient le moment de se rencontrer en chair et en os. Le coup de foudre résistera-t-il à l'épreuve du regard ? L'attirance physique viendra-t-elle renforcer ou détruire ces liens forgés dans l'obscurité ?

Dans Love is Blind, vous allez vivre des rebondissements qui défient toute logique. Une demande en mariage après seulement 10 jours ? Un couple parfait sur le papier qui implose à la première rencontre ? Des secrets inavouables qui refont surface au pire moment ? Rendez-vous dans Love is Blind : Royaume-Uni.

Umbrella Academy : Saison 4

Un matin comme les autres, les Hargreeves se réveillent… dans un cauchemar. Leur réalité, leur famille, leurs pouvoirs – tout a disparu. L'Académie Umbrella ? Jamais existé.

Dans ce nouveau monde, Luther perd sa force surhumaine, Allison son don de persuasion, Klaus sa connexion avec les morts. Diego, étonnamment, s'épanouit – son impulsivité enfin valorisée. Mais le choc est brutal pour Cinq : ses pouvoirs de téléportation temporelle sont devenus incontrôlables. Chaque éternuement risque de les projeter dans une nouvelle époque ! Quant à Vanya, elle n'est plus qu'une ombre, hantée par les échos d'une vie jamais vécue.

L'horizon s'assombrit davantage. Une entité cosmique, dévorant des lignes temporelles entières, se rapproche inexorablement. Seuls les Hargreeves peuvent l'arrêter – s'ils parviennent à redevenir une famille.

Des questions brûlantes les taraudent : pourquoi leur père adoptif, Reginald Hargreeves, a-t-il disparu ? Quel secret se cache derrière l'origine de leurs pouvoirs ?

Cette saison 4 est un tourbillon délirant. Des dinosaures arpentent le Londres victorien. Une guerre nucléaire de 1983 est évitée in extremis. Et peut-être, enfin, la vérité sur leur extraordinaire destinée…

Une fois de plus, Umbrella Academy repousse toutes les limites. Entre éclats de rire et larmes amères, paradoxes temporels et révélations choc, une certitude demeure : l'univers ne sera plus jamais le même.

Emily in Paris : Saison 4

Paris ne dort jamais, et Emily Cooper non plus. La jeune Américaine se trouve à nouveau au cœur d'un tourbillon parisien plus enivrant que jamais.

Le triangle amoureux se complique. Alfie, blessé mais toujours présent, tente de reconquérir Emily. Gabriel, à deux doigts de décrocher son étoile Michelin, ne peut s'empêcher de jeter des regards en coin à notre héroïne. La tension entre les deux hommes est palpable, et Emily marche sur des œufs.

Côté professionnel, un nouveau client prestigieux met Savoir en ébullition. Emily doit jongler entre créativité débordante et diplomatie à la française. Sa carrière prend un tournant inattendu quand une offre alléchante de Chicago vient tout bouleverser.

L'Eurovision s'invite dans l'équation. Mindy et son groupe répètent d'arrache-pied, mais les désaccords s'accumulent. Emily se retrouve arbitre malgré elle. Cette situation met à l'épreuve leur amitié.

Un week-end impromptu à Rome promet une parenthèse enchantée. Mais la Ville Éternelle réserve des surprises : une rencontre fortuite avec une vieille connaissance pourrait bien changer la donne.

Alors que la saison touche à sa fin, Emily fait face au plus grand dilemme de sa vie. Chicago ou Paris ? Carrière ou amour ? La décision s'annonce déchirante, d'autant que ses racines françaises sont désormais plus profondes qu'elle ne l'imaginait.

Rebel Moon – Partie 1 : Director's Cut

Aux confins de la galaxie, la lune paisible de Veldt devient l'épicentre d'une rébellion qui pourrait tout changer. Lorsque les forces impériales écrasent ce havre de paix sous leur botte, une étincelle s'allume dans l'obscurité.

Kora, ancienne guerrière impériale aux secrets inavouables, ne peut rester les bras croisés. Galvanisée par la souffrance des villageois, elle s'embarque dans une quête folle à travers les étoiles. Son but ? Rassembler une équipe de marginaux capables de défier un empire.

Sa première recrue : Jax, un chasseur de primes cynique au cœur tendre. Puis vient Zara, une Jedi déchue cherchant la rédemption. Le trio s'agrandit avec l'arrivée de Krull, un pirate spatial au passé trouble, et de Lyra, une prodige en mécanique capable de réparer n'importe quel vaisseau.

Mais l'équipe n'est pas au complet. Dans les bas-fonds d'une planète casino, ils dénichent Rook, un maître stratège aux multiples visages. Enfin, sur une planète prison, ils libèrent Vex, un guerrier d'une race presque éteinte, dont la force n'a d'égale que sa loyauté.

Ensemble, ces sept improbables héros vont devoir apprendre à faire confiance, à se battre comme un seul homme. Car l'Empire ne recule devant rien. Trahisons, embuscades, et une arme secrète capable de réduire des planètes en cendres… Le compte à rebours est lancé.

Au cœur de batailles spatiales époustouflantes et de duels au sabre laser, nos héros découvriront que leur plus grande force réside dans leurs différences. Pourront-ils surmonter leurs démons personnels pour sauver non seulement Veldt, mais peut-être bien toute la galaxie ?

Nouveautés sur Netflix : liste complète

Love is Blind: Mexique : 01/08

La Frontière des Ombres : 01/08

Unstable : Saison 2 : 01/08

Meurtre Mode d'Emploi : 01/08

Mon Laferte, te amo : 01/08

Sawako : Kimi ni Todoke : Saison 3 : 01/08

S.O.S. Bikini Bottom : Une Mission pour Sandy Écureuil : 02/08

Nouveaux Maîtres du Cinéma Indien : S.S. Rajamouli : 02/08

Rebel Moon – Partie 1 : Director's Cut : 02/08

Rebel Moon – Partie 2 : Director's Cut : 02/08

Joe Rogan: Burn the Boats : 03/08

Gabby et la Maison Magique : Saison 10 : 05/08

The Influencer : 06/08

Lolo and the Kid : 07/08

Love is Blind: Royaume-Uni : 07/08

Le Monde Secret des Sons avec David Attenborough – Secret World of Sound with David Attenborough : 07/08

Shahmeran : Saison 2 : 08/08

Umbrella Academy : Saison 4 : 08/08

Caractères de Chien : 09/08

Les Médailles de la Pâtisserie Américaine : 09/08

CoComelon Lane : Season 3 : 09/08

Haseen Dillruba : Beauté envoûtante 2 : 09/08

Romance in the House : 10/08

Matt Rife : Lucid – En Impro avec le Public : 13/08

Daughters : 14/08

Les Ex de l'Enfer : 14/08

Untold: The Murder of Air McNair : 20/08

Emily in Paris : Saison 4 : Partie 1 : 15/08

The Union : 16/08

Love Next Door : 17/08

Terror Tuesday: Extreme : 20/08

Langston Kerman: Bad Poetry : 20/08

The Accident : 21/08

Deux fois 15 ans : Deux fois 18 ans : 21/08

Nice Girls : 21/08

The Cowboy War : La Saga O.K. Corral : 21/08

Baby Fever : Saison 2 : 22/08

GG Precinct : 22/08

La Vie Secrète des Orangs-Outans : 22/08

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos : Le film : 22/08

Les Nouveau : 23/08

Tòkunbọ̀ : 23/08

Untold: Sign Stealer : 27/08

Dangereux Privilèges : 28/08

Terminator Zero : 29/08

En Place : Saison 2 : 29/08

Chastity High : 29/08

KAOS : 29/08

Cho Jung-seok, Apprenti Chanteur : 30/08

Breathless : 30/08

Sœurs de Fortune : 30/08

The Deliverance : 30/08

