Netflix : Top des meilleurs films de zombie sur la plateforme

Vous voulez vous détendre devant un bon film de zombie sur Netflix ? Découvrez dans notre classement les meilleurs titres disponibles sur la plateforme.

Les films de zombie sont devenus un genre à part entière. En proposant Night of the Living Dead en 1968, George Romero ne s’attendait pas à ce que son long métrage lance ce phénomène. Ce genre si particulier ne faisait que dans l’horrifique à ses débuts. Mais depuis, il s’est beaucoup diversifié en faisant dans le drame ou dans l’humour. La variété du genre se constate notamment en regardant le catalogue de film de zombie de Netflix.

En matière de films de morts-vivants, le géant américain du streaming propose sans doute le catalogue le plus fourni. La qualité n’est pas nécessairement au rendez-vous pour toutes les œuvres. Vous pouvez facilement vous y perdre. Pour cette raison, nous avons sélectionné les 6 meilleurs titres du genre, disponibles sur la plateforme.

6. Le film de zombie avec l’histoire la plus poignante sur Netflix

18 mai 2018 | 105 minutes | Australie

Réalisé par Ben Howling et Yolanda Ramke

Avec Martin Freeman

Synopsis : Mordu par sa femme zombifiée, Andy (Martin Freeman) s’engage dans une course contre la montre. Il doit trouver une bonne famille pour accueillir sa fillette.

Cargo est une tout autre approche des films de zombie. L’œuvre de Ramke et Howling est intimiste, et elle raconte une histoire très poignante. Celle-ci est portée par la performance incroyable de Martin Freeman en père dévoué et désespéré. Par ailleurs, le film met en valeur la culture aborigène. Le paysage australien y est aussi remarquablement mis en scène.

5. Une allégorie sur la pandémie, mais avec des zombies

#Alive

24 juin 2020 | 99 minutes | Corée du Sud

Réalisé par Cho Il-hyung

Avec Yoo Ah-in et Park Shin-hye

Synopsis : Joon-woo (Yoo Ah-in) est pris au piège dans son appartement quand un virus transforme la population de la ville en zombies. Il doit alors survivre dans la solitude la plus totale.

#Alive arrive parfaitement à restituer ce que les gens ont vécu pendant la pandémie de Covid-19. Les zombies viennent remplacer le coronavirus ici. Le film de Cho Il-hyung est brillamment écrit. Il jongle sans difficulté avec le drame et l’humour. Par ailleurs, l’histoire est servie par des acteurs justes dans leur jeu. Divertissant et émouvant, #Alive mérite amplement sa place dans ce top.

4. Un commentaire de la politique québécoise avec des zombies

Les Affamés

20 octobre 2017 | 96 minutes | Canada

Réalisé par Robin Aubert

Avec Marc-André Grondin, Monia Chokri et Brigitte Poupart

Synopsis : Un petit village reculé du Québec est ravagé par une horde de zombies. Les survivants doivent mettre leurs divergences de côté afin de fuir la petite bourgade.

Ce long métrage de Robin Aubert est comme une réinvention du genre, tellement il est maîtrisé de bout en bout. Les zombies servent seulement de prétexte ici. En effet, le principal sujet du film est la politique au Québec. L’œuvre donne l’impression de pointer du doigt les militants. Ces derniers seraient devenus les zombies des causes qu’ils défendent. Ravenous, dans la version anglaise, est amusant et intelligent.

3. Une apocalypse zombie très spectaculaire

World War Z

2 juin 2013 | 116 minutes | États-Unis

Réalisé par Marc Forster

Avec Brad Pitt, Matthew Fox et James Badge Dale

Synopsis : Un virus zombie inconnu menace l’humanité d’extinction. Un enquêteur des Nations unies doit rapidement trouver un remède en parcourant le monde.

Word War Z est le film de zombie le plus spectaculaire disponible sur Netflix. Son coût de production total avoisine les 270 millions de dollars. Ce qui en fait le titre le plus cher du genre. L’œuvre de Marc Forster offre un spectacle visuel alléchant. On y découvre les zombies comme on ne les avait jamais vus. Une écriture intelligente et une mise en scène remarquable font World War Z est une œuvre incontournable du genre.

2. Le film de zombie le plus drôle sur Netflix

Zombieland: Double Tap

18 octobre 2019 | 99 minutes | États-Unis

Réalisé par Ruben Fleischer

Avec Emma Stone, Zoey Deutch, Woody Harrelson et Jesse Eisenberg

Synopsis : 10 ans après les événements de Zombieland, Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock sont toujours ensemble. D’autres survivants et une nouvelle race de zombie débarquent.

Retour à Zombieland fait partie de ces rares suites au cinéma qui font mieux leurs prédécesseurs. Il n’y a rien à redire sur l’écriture du film et la mise en scène. Ces dernières mettent incroyablement l’humour en valeur. Même 10 ans après le premier opus, les acteurs campent toujours à merveille les personnages. Les nouveaux arrivants sont aussi attachants, notamment Zoey Deutch dans son rôle de blonde stéréotypée. Zombieland: Double Tap, c’est le film de zombie à choisir pour rigoler sur Netflix.

1. Le bijou de Netflix

Army of the Dead

14 mai 2021 | 148 minutes | États-Unis

Réalisé par Zack Snyder

Avec Dave Bautista, Omari Hardwick, Nora Arnezeder et Hiroyuki Sanada

Synopsis : La ville de Las Vegas est mise en quarantaine à la suite d’une épidémie de zombies. Des mercenaires infiltrent la zone interdite pour le plus grand braquage de l’histoire.

Netflix a lancé une franchise basée sur Army of the Dead (2021).

Quand on donne carte blanche au réalisateur le plus talentueux de sa génération, cela donne Army of the Dead. Beaucoup considèrent cette œuvre originale Netflix comme ce qui se fait de mieux sur la plateforme en termes de zombies. Il est important de souligner que Zack Snyder a pensé ce film de bout en bout. Le cinéaste américain est ici à la fois réalisateur, scénariste et directeur de la photographie. Ainsi, Snyder offre un spectacle visuel remarquable avec des personnages riches en couleur et une histoire captivante.

