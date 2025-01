Netflix et David Lynch avaient conçu une série. On vous dit tout !

Peu avant son décès à 78 ans, David Lynch collaborait avec Netflix sur une nouvelle série mystérieuse, intitulée Wisteria. Ce projet, entouré de mystère et d’attentes, n’a finalement jamais vu le jour. En revanche, il témoigne de l’ambition artistique de Lynch et de l’intérêt de la plateforme pour des créations audacieuses.

Une nouvelle série de David Lynch et Netflix qui n’a jamais vu le jour

David Lynch a conçu des œuvres marquantes comme Twin Peaks (parmi le top des séries d’horreur les plus macabres) et Mulholland Drive. Il a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma et la télévision. Selon Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, il était en discussion avec la plateforme pour réaliser une mini-série. Baptisée Wisteria ou Unrecorded Night, cette série devait comprendre 13 épisodes. Lynch lui-même l’aurait écrite et réalisée, avec Peter Deming comme directeur de la photographie. Ce duo avait collaboré sur des chefs-d’œuvre comme Lost Highway et Mulholland Drive.

Malheureusement, Netflix a dû mettre de côté cette nouvelle série avec David Lynch en raison de la pandémie de COVID-19. Des problèmes de santé du réalisateur ont ensuite contribué à son retard. Lynch, qui avait révélé en 2024 être atteint d’un emphysème, a vu ses capacités de réalisation limitées. Cela a rendu le développement de la série impossible malgré l’enthousiasme de la célèbre plateforme de streaming.

Des collaborations passées et une rencontre mémorable

Bref, Wisteria n’a jamais pu être réalisée. Outre cette nouvelle série, David Lynch avait par ailleurs travaillé avec Netflix en 2020 en réalisant le court-métrage surréaliste Qu’a fait Jack ?. Dans ce film unique, Lynch incarne un policier menant un interrogatoire improbable avec un singe dans une affaire de meurtre.

Ted Sarandos a également partagé une anecdote marquante sur sa première rencontre avec Lynch. À l’époque, Netflix était encore une entreprise de location de DVD. En visite chez le réalisateur, il a eu l’opportunité inattendue de visionner un montage inédit de près de trois heures de Mulholland Drive. Cet échange qui a eu lieu bien avant les discussions sur la nouvelle série Netflix est symbolique de la générosité et de l’aura artistique de David Lynch. Il illustre l’impact qu’il a eu sur ses contemporains et sur le monde de l’audiovisuel.

