Face à Apple et Garmin, les montres Huawei promettent un suivi de santé amélioré

Pour contrer Garmin et la mythique Apple Watch, la marque chinoise Huawei a annoncé le lancement de son nouveau système de suivi de la santé pour ses produits portables comme les montres connectées.

C'est lors d'un événement organisé en Chine que cette nouvelle a été présentée. Le géant chinois de l'informatique a déclaré que le système TruSense offrait des capacités de surveillance « complètes et précises », mesurant plus de 60 indicateurs de santé et de forme physique.

Un super système de mesure de la santé

Le nouveau système des montres connectées Huawei fonctionne sur la base d'un algorithme propriétaire. Il est capable d'évaluer les indicateurs de santé standards d'une personne. Mais il est également en mesure de relever le bien-être émotionnel et les niveaux de stress de celle-ci.

C'est une technologie avancée qui surpasse ce qui se fait actuellement. Ce qui fait que Huawei compte véritablement supplanter Apple ou Garmin dans le domaine du suivi de la santé.

L'entreprise a expliqué qu'elle avait beaucoup investi dans la recherche en optique, en électricité et en science des matériaux. La marque a travaillé en collaboration avec plus de 150 partenaires. Grâce à cela, ils ont pu mettre au point le système de surveillance de la santé ultime à porter sur soi.

Le développement de ces montres a pris du temps

Pour pouvoir mettre au point ces montres Huawei avec des fonctions de suivi de la santé améliorées, l'entreprise a buché. Les recherches y afférant ont été longues. Il fallait surmonter les problèmes posés par la couleur de la peau, la taille du poignet et les conditions météorologiques sur les capteurs de santé portables.

Par contre, pour conserver un semblant de suspens concernant cette nouvelle série de montres Huawei, l'entreprise n'a pas révélé quels produits intègrent vraiment TruSense. Le public peut donc s'attendre à ce que ces produits soient commercialisés ce mois-ci, en septembre.

Des montres Huawei avec suivi de la santé améliorée qui concurrencent les grands groupes

Alors qu'Apple est encore empêtré dans une affaire juridique contre la société Masimo. Les fonctions de surveillance de la santé de sa smartwatch sont réduites. Ils n'ont pas encore pu statuer en ce qui concerne le brevet sur la fonction de mesure de l'oxygène dans le sang.

Puis, il y a Garmin. La marque possède des montres connectées dont la fonction ECG et les mesures des constantes de santé sont excellentes. Mais ces modèles sont assez chers sur le marché. C'est pourquoi Huawei a vu la brèche où passer.

L'entreprise chinoise est présente sur le marché des wearables depuis plus d'une décennie. En conséquence, elle est assez novatrice pour faire concurrence aux géants mondiaux, Apple, Google et même Samsung.

L'Apple Watch Series 9 fonctionne avec le nouveau moteur neuronal à 4 cœurs, permettant à l'appareil de détecter les changements dans le flux sanguin. En juillet, Samsung a dévoilé la Galaxy Watch Ultra. Elle est capable de suivre les signes vitaux avec précision, y compris les signes d'apnée du sommeil.

Puis, en août, Google a présenté sa toute dernière Pixel Watch 3. Elle est dotée d'une détection cardiaque plus précise et d'une nouvelle fonction de détection du pouls. Pourquoi Huawei ne se mettrait pas au diapason ?

