Ayant dérobé cette montre connectée, ce voleur a été identifié à Pont-l’Abbé

Récemment en France, une affaire de voiture volée fait la une des journaux car le coupable a pu être arrêté, car il a également dérobé une montre connectée qui a permis de l'identifié et de procéder à son arrestation.

Cette histoire se passe le 30 août 2024 à Quimper dans le Finistère. Voici comment les faits se sont déroulés.

Agé de 38 ans, un homme a été présenté il y a peu au tribunal judiciaire de Quimper pour vol. En effet, il s'avère qu'il a dérobé la voiture et quelques biens appartenant à son voisin dans la nuit du 26 au 27 août 2024.

Quelle ne fut pas sa surprise du voisin quand il se réveilla le matin et qu'il découvrit que son garage était vide. Le matin même, la victime porta donc plainte et l'enquête fut confiée aux gendarmes. Parmi les objets volés, il y avait son portefeuille, ses clefs et sa montre connectée.

Pourquoi dérober une montre connectée et une voiture ?

Les vols de voitures sont bien souvent accomplis dans le but de revendre ces véhicules. Mais dans cette affaire, le motif du coupable semble presque enfantin. En effet, après l'arrestation du coupable et l'interrogatoire qui a suivi, le jeune homme aurait dérobé cette voiture dans laquelle il y avait la montre connectée pour aller à la plage.

L'homme est en fait un multi récidiviste connu par les services de police pour des actes de vols. Malade ou délinquant notoire ? La justice a du mal à trancher.

Quoi qu'il en soit, retrouvé non loin de là à Pont-l'Abbé, c'est sa compagne qui avoua aux gendarmes qu'elle n'était pas au courant qu'il s'agissait d'une voiture volée. Son compagnon l'avait ramené il y a peu. Il y avait la montre connectée dérobée à l'intérieur.

Une sentence assez stricte

Ironiquement, le voleur a été retrouvé grâce au système de géolocalisation de la tocante digitale. Lors de l'enquête ayant suivi le dépôt de plainte, les gendarmes ont donc rapidement retracé le signal de la montre connectée dérobée. C'est ainsi qu'elle a pu être retrouvé en plus de la voiture.

Lors du procès du voleur la victime était absente à l'audience. Par contre, elle a signalé que sa porte de garage a été fracturée, une partie du par-brise a été étoilé, et que la voiture a roulé pendant plus de 180 km supplémentaires.

Ayant reconnu le vol, le prévenu de 38 ans conteste cependant les accusations du propriétaire légitime de la voiture. Alors que les gendarmes avaient relevés des traces d'effraction, il a prétendu s'être introduit par une fenêtre dite entrouverte. De plus, il mentionne qu'il n'a parcouru que quelques kilomètres en voiture et qu'il n'a pas avoir abîmé le par-brise. Mais au final, il écope alors de 12 mois de prison, assortis d'un mandat de dépôt.

Une condamnation qui fait suite à celle de février 2022

Cette peine fait suite aux 15 mentions que le prévenu a déjà dans son casier judiciaire. Des faits similaires lui ont déjà été reprochés et pour lesquels il a été condamné en février 2022. En fait, pour le procureur Jean Luc Lennon, c'est un délinquant qui opère la nuit.

Mais pour son avocat Victor Bonnemay, c'est un malade ayant une faible espérance de vie. Pour lui, une incarcération de cet homme dans une maison d'arrêt déjà surpeuplée n'arrangera rien. C'est pourquoi le tribunal a conclu qu'il ferait mieux d'être sanctionné assez durement cette fois.

