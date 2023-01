Découvrez cette incroyable montre connectée dépourvue d’écran

Les nouvelles technologies nous ont habitués à des produits avec un écran toujours plus brillant et capacitif. La Nowatch a une approche différente et se dévoile comme une montre connectée dépourvue d’écran !

Certes, l’affichage des notifications nous permet de rester alertes en tout temps et est extrêmement utile, mais au détriment, nous sommes constamment harcelés par des notifications lumineuses. C’est pour faire face à cette nouvelle source de stress que la Nowatch a été développée. Elle a toutes les fonctionnalités des meilleures smartwatchs santé, mais présente un nouveau mode de fonctionnement !

Les spécificités de la montre connectée dépourvue d’écran

Contrairement aux smartwatchs traditionnels, la Nowatch est une montre connectée dépourvue d’écran. À la place, elle présente une face composée de pierres précieuses. Il est bien de souligner que celle-ci est élégante et les matériaux qui la composent respectent l’éthique.

Par ailleurs, elle fonctionne à l’aide d’un programme de santé avancée au second plan, qui ne vient en aucun cas perturber son utilisateur. Pour être efficace, le fabricant s’associe avec Philips et implémente dans la montre, une technologie de biodétection de l’activité électrodermique (EDA).

Ainsi, la montre connectée dépourvue d’écran est en mesure de suivre et de détecter votre taux de transpiration. Résultat, la Nowatch est capable de mesurer votre degré de stress, vos capacités mentales ou encore vos changements d’humeur.

Le mode de fonctionnement de la Nowatch

Comme évoquée plus haut, la Nowatch utilise l’EDA pour mesurer et suivre votre niveau de transpiration. La technologie fonctionne de manière à utiliser un micro-courant qui vient surveiller la conductivité électrique variable entre deux zones de votre peau.

Pour l’accompagner, divers capteurs à l’image d’un accéléromètre, d’un baromètre, du PPG et d’un capteur de température sont présents.

Lorsque vous êtes sujet à un degré de stress important, la montre connectée dépourvue d’écran réalisera une vibration douce pour vous prévenir de vos écarts émotionnels. D’un autre côté, vous serez en mesure de connaître vos capacités cognitives grâce aux diverses données qu’elle recueille.

Pour profiter de l’ensemble de ces fonctionnalités, la Nowatch s’accompagne d’une application disponible tant sur iOs que sur Android. Vous y retrouverez l’ensemble des données physiologiques, en direct, ainsi que des conseils pour votre bien-être.

Actuellement, la montre connectée dépourvue d’écran est déjà disponible et s’affiche à un prix à partir de 363 €. À noter que de nombreux éléments sont personnalisables et que vous pourrez configurer une Nowatch à votre sauce.