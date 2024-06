L’Élégance réinventée avec la nouvelle montre connectée de luxe Montblanc

Si vous souhaitez acquérir une montre connectée de luxe, la marque Montblanc a sorti de nouveaux modèles très intéressants. Et parmi celles-ci, le modèle Bleu Glacier se démarque.

Les montres connectées de chez Montblanc sont des chefs d'œuvre d'horlogerie mécanique et numérique. Et, dans la gamme Summit 3, le modèle Bleu Glacier est spécial. Voyons de quoi il s'agit.

Les composants de la Montblanc Summit 3

La Montblanc Summit 3 de couleur Bleu Glacier est une montre connectée de luxe connectée fait pour donner de l'allure au poignet. Le magnifique design analogique de cette smartwatch incarne l'héritage de la Maison en matière de Haute Horlogerie suisse.

Le boîtier de 42 mm est en titane et pèse 78 grammes sans le bracelet. Il présente la même finition polie que la Summit 3 standard, mais ici, l'écran est entouré d'une lunette bleue en forme de boussole.

Cet appareil matérialise alors la qualité des matériaux haut de gamme que la marque emploie. Mais il ne faut pas s'y tromper, cette tocante digitale est pourvue d'un ensemble d'éléments technologiquement très avancés.

Elle est dotée d'un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Son système d'exploitation Wear OS by Google 3.0 est assez fluide. Et en termes de compatibilité, vous n'aurez pas de problème vu qu'elle peut être couplée à un iPhone pourvu d'iOS ou d'un smartphone Android. Puis elle dispose d'une connexion Bluetooth 5.0, elle peut se connecter au Wi-Fi. Et vous pouvez effectuer des paiements NFC avec.

La Montblanc Summit 3, une smartwatch grandement personnalisable

Ensuite, il faut savoir que la marque y a ajouté différents cadrans de montre personnalisés qui suivent le thème Glacier Blue pour compléter l'ensemble. Vous avez notamment le thème Geosphere, et bien d'autres.

Le résultat est un style moins « classique » qui se démarque des modèles Summit 3 bicolores. Ceux-ci existent en or et vert ou en noir et vert. Sinon, les nombreux styles de bracelets disponibles sont très faciles à permuter.

En achetant ce modèle de montre connectée, sachez que dans la boîte contient deux bracelets. Un bracelet est en nylon-caoutchouc de style sportif de couleur bleue. Et l'autre est en cuir de veau surpiqué qui est aussi de couleur bleue. Vous pouvez également peaufiner votre look en achetant l'un des nombreux bracelets pour montre connectée Montblanc, tous plus élégants les uns que les autres.

Ses fonctions

Pour suivre, avec une meilleure autonomie, de multiples capteurs santé, une expérience de fitness supérieure, la nouvelle Montblanc a tout pour plaire. Comparé à ses homologues, elle a des performances améliorées et de nombreuses applications. Capable de vous accompagner dans tous les aspects de votre vie, c'est une parfaite combinaison entre la technologie et l'élégance.

Passons maintenant au prix. Le Montblanc Summit 3 en Glacier Blue est actuellement proposé sur la boutique en ligne de la marque à un tarif de 1250€. C'est le même prix que les autres modèles Summit 3 bicolores. C'est assez cher étant donné que c'est une montre connectée de luxe. Mais le rapport qualité/prix est au rendez-vous selon de nombreux testeurs.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn