Mobvoi dévoile la TicWatch Pro 5 Enduro pour les amateurs d’activités de plein air

La TicWatch Pro 5 Enduro vient s'ajouter à la gamme de smartwatches de Mobvoi, qui ne cesse de s'agrandir.

Toutefois, en termes d'évolution, ce modèle n'a pas la meilleure plateforme logicielle pour correspondre à son excellent matériel.

La TicWatch Pro 5 Enduro de Mobvoi, une montre connectée améliorée en apparence

Plutôt qu'une refonte complète, la Pro 5 Enduro apporte des améliorations clés à l'expérience utilisateur. Le boîtier est légèrement plus fin que son prédécesseur d'environ 0,3 mm. Cependant, c'est le système d'exploitation sous lequel elle fonctionne qui semble désuet.

À première vue, la TicWatch Pro 5 Enduro ressemble beaucoup à la TicWatch Pro 5 classique. Sauf qu'elle présente des lignes épurées et ne comprend pas d'éléments superficiels. Le nouveau modèle présente simplement un motif fléché sur sa lunette. Elle est à peine surélevée. Ce qui fait que son design a donc un certain charme sans trop en faire.

Mobvoi a remplacé le bracelet mat et plat du Pro 5 par un modèle texturé, subtil, élégant et très confortable. Les stries à l'arrière favorisent la circulation de l'air pendant les séances d'entraînement plutôt que d'emprisonner la sueur comme d'autres bracelets plats.

Une smartwatch affichant des caractéristiques de durabilité améliorées

Ensuite, des modifications de conception pour l'aventure ont été apportées à la montre connectée. Mobvoi n'ait pas augmenté la résistance à l'eau de 50ATM. La marque a ajouté du verre saphir pour protéger l'écran à double couche en plus d'un panneau OLED pour la partie smartwatch. Puis, elle possède un écran LCD à ultra faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé activement.

La couronne rotative du nouveau modèle est légèrement plus grande et plus résistante. Cela la rend plus facile à utiliser pendant les séances d'entraînement. Et cela améliore considérablement la navigation sur l'appareil.

Au dos de l'appareil, la montre est en grande partie inchangée par rapport à la TicWatch Pro 5. Les utilisateurs retrouveront les mêmes capteurs et les mêmes broches de chargement. Ils ont aussi la possibilité de détacher rapidement les bracelets pour changer de look.

Le souci de Wear OS

Cependant, le grand défaut de cette montre connectée, c'est Wear OS. La TicWatch Pro 5 Enduro a été lancée sous Wear OS 3.5 alors que Wear OS 4 est disponible pour les autres marques depuis la fin de l'année 2023. Les utilisateurs de Mobvoi qui sont à jour pourraient donc être assez déçus de cette version puisque l'appareil n'est alors doté que de programme bêta.

Cela ne veut pas dire que Wear OS 3.5 n'offre pas une très bonne expérience utilisateur. Grâce à son processeur Qualcomm, la montre offre l'une des expériences les plus fluides qui soient. Mais un logiciel obsolète freine Mobvoi dans la course contre des concurrents comme Samsung et Google.

Le porteur peut accéder au Google Play Store pour charger des applications tierces ou utiliser des itinéraires virages par virage via Google Maps. Il est également possible de configurer un code PIN et utiliser Google Wallet pour effectuer des achats rapides. Toutefois, les utilisateurs ne trouveront pas Google Assistant à bord, comme c'est le cas sur d'autres appareils Wear OS.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn