Mario : 10 choses que vous ne saviez pas sur le plombier de Nintendo !

Avec la sortie de son film, voici 10 choses que vous ne connaissez sûrement pas sur sur Mario, le plombier de Nintendo.

Super Mario est une franchise très connue et particulièrement réussie des jeux vidéo de Nintendo. Mario est sans aucun doute l’un des personnages les plus connus ; nous avons tous pratiquement grandi avec lui. Il est apparu pour la première fois en 1981 dans le jeu d’arcade Donkey Kong. En 1985, Super Mario Bros. est le second jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Avec l’avènement de son film, nous vous dévoilons aujourd’hui 10 faits les plus fous que vous ne connaissez probablement pas encore sur les personnages de la franchise de jeux vidéo du plombier de Nintendo.

1) Super Star, la première étoile à avoir des yeux

© Nintendo

Comme tous ceux qui ont déjà joué à l’un des jeux Mario, vous connaissez sûrement Super Star. L’étoile jaune à cinq branches avec des yeux apparait souvent dans la série Super Mario et Mario Kart. Cette étoile jaune aussi connue comme : Starman, Star Bonuses, Invincible Starmen, Invincibility Stars, Stars, promet l’invincibilité à celui qui arrive à l’attraper. Elle rend aussi le joueur plus rapide et invincible même mortel pour l’ennemi.

2) Yoshi, un personnage pouvant se transformer

© Nintendo

Yoshi est un personnage fictif dans Super Mario. Il se présente sous la forme d’un dinosaure verdâtre. Ce dinosaure accompagne Mario et Luigi. Il fait aussi quelques apparitions dans plusieurs séries de ce jeu comme Mario Party, Mario Kart et Super Smash Bros.

3) Jumpman, le nom de Mario dans le jeu Donkey Kong original

© Nintendo

Mario s’appelait Jumpman dans le jeu Donkey Kong original. C’est un jeu vidéo d’arcade créé par Nintendo en 1981. Ce jeu consiste à déplacer le personnage principal sur quatre niveaux tout en évitant les obstacles dressés sur son chemin. Dans ce jeu, Jumpman doit secourir une demoiselle en détresse capturée par un gorille géant.

4) Luigi, le frère de Mario

© Nintendo

Luigi est un personnage de jeu vidéo apparu comme le frère de Mario. Il joue du violon, et est apparu pour la première fois en 1983 dans Mario Bros. Sur Game and Watch, il apparaît en tant que frère jumeau de l’héros moustachu à béret rouge. Il est aussi plombier et ressemble trait pour trait à Mario, mais porte des vêtements verts. Luigi est aussi plus naïf et maladroit. Dans Super Mario bros 2, Luigi devient plus grand que Mario et saute plus haut que lui.

5) Mario a déjà été un charpentier

© Nintendo

Nous connaissions notre héros en tant que plombier, mais à l’origine, il était un charpentier. Il apparaît dans le jeu Donkey Kong de Nintendo en charpentier gravissant des échafaudages pour délivrer sa petite amie Pauline. Dans ce jeu, sa bien-aimée était prisonnière d’un gorille.

6) La Princesse Peach, la vraie héroïne des jeux

© Nintendo

La Princesse Peach est un personnage central de la série de jeux vidéo Super Mario Bros de Nintendo. Elle est la princesse souveraine d’un royaume peuplé de champignons qu’elle a le pouvoir de faire pousser.

Peach est une amie de Mario et Luigi et ils l’escortent tout le temps. Ils lui portent secours chaque fois quand elle en a besoin. Quelques fois, c’est elle qui sauve les deux compères. Elle est même apparue dans plus de soixante titres de Mario.

7) Wart est une la grenouille

Wart apparaît comme un antagoniste principal de notre héros dans le jeu vidéo Super Mario Bros 2. C’est une grande grenouille verte avec un gros ventre blanc bien rebondi. Il est le chef d’un gang et sa principale apparition se concentre sur ses efforts pour conquérir Subcon, la terre des rêves. Wart est une grenouille malsaine, car il a créé des monstres à l’aide de la machine à rêves en sa possession. Il crache une pluie de bulles sur ses adversaires et il est bien difficile de s’en échapper. Pour le battre, Mario et son frère doivent lui lancer des légumes provenant de la machine à cauchemars au moment où il ouvre sa bouche.

8) Birdo est un garçon

© Nintendo

Birdo est un dinosaure rose portant un nœud rouge sur la tête et une bague en diamant sur sa main gauche. Il est apparu dans Super Mario Bros. 2. Birdo est une amie d’Yoshi et de Daisy. Birdo se prend pour une fille et aime qu’on l’appelle Birdetta, mais en réalité, c’est un garçon.

9) Mario : pas toujours un héros

© Nintendo

À l’origine, notre héros monte sur une fusée et porte des fusils. Il aurait dû être un gentil héros, un peu plus dur à cuire sur les bords. N’oublions toutefois pas que dans Donkey Kong Jr., notre petit moustachu incarnait le méchant ; il fallait le battre pour libérer le père du petit gorille incarné par le joueur. Il ne redevient le personnage sympathique que nous connaissons tous si bien qu’à partir de Super Mario Bros.

10) Chain Chomps : une triste origine

© Nintendo

Les Chain Chomps sont des créatures de jeux vidéo en métal formée de boules et de chaînes. Cette créature qui aboie, est retenue par des chaînes. Chain Chomps a été inspiré d’un évènement traumatisant de l’enfance de Shigeru Miyamoto. Ce dernier a été poursuivi par un chien qui finalement, n’a pas pu le mordre, car il a été entravé par ses chaînes.

Chain Chomps a fait ses débuts dans Super Mario Bros 3. Nous le verrons lui et ses nombreuses déclinaisons dans tous les jeux de Super Mario Bros.

Redécouvrez la bande annonce du film :