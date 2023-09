Lucid prépare une voiture électrique plus abordable que les Tesla

Le constructeur de véhicules électriques Lucid Motors prévoit de s’attaquer aux modèles les plus vendus de Tesla, le Model Y et le Model 3, en proposant une voiture électrique vendue de 50.000 euros. Le directeur technique de la marque a déclaré que ce concept encouragerait le passage au modèle électrique.

Si la concurrence s’agite avec la sortie de la Model 3 de Tesla, l’un des principaux concurrents d’Elon Musk se prépare lui aussi à commercialiser une berline électrique « accessible ». Le PDG de Lucid, Peter Rawlinson, a en effet dévoilé que ce constructeur se donnait comme objectif de proposer une voiture électrique à moins de 50 000 dollars en 2030. Il a accordé un entretien à ABC News pour évoquer l’importance des véhicules électriques et de leur développement.

Lucid présentera bientôt un véhicule électrique « plus abordable que celle de Tesla » ?

L’acteur naissant de la filière des véhicules électriques, Lucid, entend rivaliser avec le succès de Tesla. Il prévoit de commercialiser sa nouvelle voiture électrique aux alentours de 50 000 euros. Son PDG, Peter Rawlinson, l’a évoqué au cours de son entrevue avec ABC News.

Si la société américaine ne compte qu’un modèle, la Lucid Air, elle en prépare d’autres. En effet, Lucid est en train de préparer un SUV intitulé Gravity. Autant de véhicules visiblement trop chers pour la plupart des acquéreurs. En effet, l’Air coûte au minimum 80 000 euros, tandis que la Gravity risque d’être encore plus onéreuse. Mais cette fois, la marque entend bien produire un modèle plus » économique « .

Il a confié à ABC News que la société « a dû commencer par présenter des versions haut de gamme, pour ensuite se pencher sur des modèles plus accessibles ». Un véhicule à moins de 50.000 euros, voilà l’objectif visé par le patron de Lucid. Pour lui, il s’agissait de la meilleure façon de faire prospérer la marque sur le plan financier.

50 000 euros, un prix jugé encore trop élevé

Peter Rawlinson souligne que le prix de 50.000 euros se révèle encore excessif. Ce PDG de Lucid affirme que « le monde a besoin d’une voiture électrique plus accessible que la Model Y de Tesla, peut-être à 25.000 euros ». Il espère alors qu’une version à ce tarif pourra être produite dans un avenir proche, « et ce grâce à une technologie inédite ». Pour ce projet, il mise sur un écosystème performant, et non sur des véhicules à grande autonomie.

Il a ajouté au passage que la plupart des acheteurs trouveraient « suffisant » un véhicule doté d’une batterie d’une capacité de 25 kWh parcourant 250 km. Quant à la recharge, il a précisé que la majorité des conducteurs de Lucid rechargent leur voiture chez eux durant la nuit, car ils parcourent rarement une distance de plus de 800 km par jour.