Liam Hemsworth chausse les bottes de Geralt dans The Witcher

La série fantastique à succès « The Witcher » connaîtra un changement majeur à la distribution avec l'arrivée de Liam Hemsworth dans le rôle emblématique de Geralt de Riv à partir de la saison 4. L'acteur britannique reprendra les rênes du personnage principal, succédant ainsi à Henry Cavill.

Un départ surprise de Cavill

C'est en octobre 2022 que Henry Cavill, star montante d'Hollywood, a annoncé son retrait de la série après trois saisons remarquées dans la peau du chasseur de monstres. Cette décision, surprenante, coïncidait avec son grand retour en tant que Superman dans l'univers cinématographique DC. Cependant, ce comeback dans le rôle de l'homme d'acier fut de courte durée, l'acteur révélant quelques mois plus tard qu'il ne poursuivrait pas l'aventure sous la direction de James Gunn.

C'est donc Liam Hemsworth qui reprendra le flambeau pour les deux dernières saisons de la série. Un choix loin d'être anodin puisque l'acteur s'est dit « ravi » de pouvoir enfin incarner ce personnage culte dont il est fan depuis longtemps. Dans un communiqué, il a d'ailleurs tenu à rendre hommage à son prédécesseur.

Une fin en deux parties

Les saisons 4 et 5, qui seront filmées dans la foulée l'une après l'autre, marqueront la conclusion de cette épopée fantastique inspirée des romans d'Andrzej Sapkowski. Elles couvriront les trois derniers tomes de la saga littéraire : « Le Baptême du Feu« , « La Tour de l'Hirondelle » et « Lady of the Lake« .

Outre Hemsworth, le casting s'enrichira d'une nouvelle tête d'affiche avec l'arrivée de Laurence Fishburne. La star oscarisée prêtera ses traits au charismatique Regis, un personnage apprécié des fans qui pourrait bien réserver quelques surprises.

L'intrigue à venir

Au terme de la saison 3, les chemins de Geralt, Yennefer et Ciri s'étaient une nouvelle fois séparés, plongeant le Continent dans le chaos de la guerre. Les trois héros devront désormais rassembler autour d'eux un groupe de marginaux pour survivre et se retrouver.

Si aucune date de diffusion n'a encore été communiquée, nul doute que les fans attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle ère pour l'une des franchises fantastiques les plus populaires du petit écran.

