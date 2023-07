La fin de The Witcher saison 3 partie 2 expliquée : quel destin pour Geralt ?

La fin de The Witcher saison 3 partie 2 laisse place à de nombreux événements plus ou moins inattendus. Quelle en est la véritable issue et que s’y passe-t-il réellement ? Décortiquons tout cela ensemble.

La défaite de Geralt et le Coup de Thanedd

La défaite de Geralt survient à la fin de la première partie intitulée « L’art de l’illusion ». Cet événement déclenche le Coup de Thanedd, lequel revêt une importance cruciale dans la série The Witcher. Il entraîne de nombreux événements futurs et arcs de personnages. La saison 3 suit fidèlement cette trame captivante.

La capture de Geralt et les mystères révélés

Avant que Yennefer et Geralt ne puissent décider quoi faire avec la nouvelle information, une révélation bouleversante s’impose. En effet, Vilgefortz, et non Stregobor, est responsable de nombreux problèmes mystérieux de cette saison.

Parmi ces problèmes, on compte Rience, le Livre des Monolithes disparu, les enlèvements elfiques à Aretuza et le portail corrompu. Malheureusement, Geralt est capturé par Dijkstra avant qu’ils ne puissent agir.

La perte de direction dans la deuxième partie

La fin de The Witcher saison 3 débute avec un épisode intitulé de manière appropriée. C’est : « Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’on le frappe au visage ». Dans ce dernier, Geralt se retrouve dans une situation difficile.

Il est entouré de mages capturés, dont Vilgefortz lui-même. Il met sa neutralité à l’épreuve lorsqu’il réalise que Vilgefortz est responsable de nombreuses horreurs de cette saison. Geralt découvre que Vilgefortz s’est allié à l’Empereur Emhyr pour traquer Ciri.

Les conséquences tragiques de la bataille et la séparation de Geralt et Ciri

La bataille avec Vilgefortz est dévastatrice pour Geralt. Il est au bord de la mort pour une grande partie de la saison. Pendant ce temps, Ciri s’enfuit sur ordre de Geralt et ouvre un portail vers le désert de Korath, les séparant. Geralt voit sa neutralité ébranlée lorsqu’il tue des soldats Nilfgaardiens sur la base d’informations erronées concernant Ciri.

Les enjeux élevés de la guerre à Aretuza

Yennefer parvient à échapper à la capture lors du coup d’État initial. Elle rejoint le combat pour sauver Tissaia lorsque Aretuza est attaquée par Vilgefortz. Malgré quelques succès, ils détruisent Aretuza. Phillipa et Dijkstra sont les organisateurs ducoup d’État. Tissasia, sous l’influence de Vilgefortz, libère les mages emprisonnés, déclenchant ainsi la guerre.

Les actions de Yennefer et la rencontre de Ciri avec les Rats

Après le coup d’État, Yennefer crée le Lodge des Sorcières pour protéger les mages. Pendant ce temps, Ciri se retrouve seule dans le désert de Korath, hantée par des visions de sa famille. Elle rencontre une licorne mystérieuse avant d’être sauvée par un groupe de marginaux appelés les Rats. Ciri décide alors de s’appeler Falka.

L’évolution de Jaskier et les développements à Nilfgaard

Dans le monde extérieur, la romance de Jaskier avec le prince Radovid prend de l’importance. Dijkstra et Phillipa tuent le roi Vizimir et couronnent Radovid. Celui-ci se lance à la poursuite de Jaskier et Geralt dans leur quête pour se rendre à Nilfgaard.

Dans ce royaume, Emhyr gagne et perd des alliances. Pendant ce temps, une Teryn déguisée arrive aux portes de Nilfgaard, acclamée comme la princesse Cirilla de Cintra. C’est de cette manière que la fin de The Witcher saison 3 se présente. L’avenir de la saison 4 semble donc plutôt sombre pour nos héros.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement