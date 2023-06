The Witcher : la fin de la saison 3 partie 1 sur Netflix expliquée !

Découvrez en détail l’explication de la fin captivante de la partie 1 de la saison 3 de The Witcher sur Netflix. Plongez dans l’univers fantastique alors que les mystères se dévoilent, révélant les véritables intentions des personnages clés. Cette analyse approfondie de la fin de The Witcher saison 3 partie 1 vous éclairera sur les intrigues, les révélations et les enjeux palpitants qui vous attendent.

Quels événements se déroulent à la fin de la partie 1 de la saison 3 de The Witcher ?

L’épisode final de la partie 1 se déroule lors du bal sur l’île de Thanedd, préparant le conclave des mages. Yennefer et Geralt réalisent leur erreur concernant Stregobor. Yennefer remarque que Tissaia porte un bracelet fait d’ammonite écarlate.

Cette ammonite est présente près des mines. Les mines sont le lieu où Geralt a découvert les conséquences des expériences de Vilgefortz. Lydia, défigurée par le mutagène, utilise une illusion pour masquer ses dégâts et communique par télépathie.

D’autres indices incriminent Vilgefortz : une peinture du Premier Débarquement et ses propos contradictoires sur le soutien au conclave. Geralt se précipite pour confronter Vilgefortz, mais Dijkstra l’arrête. Geralt est capturé, mais l’issue avec Dijkstra reste incertaine. Yennefer prévient Tissaia. Geralt et Yennefer sont en sécurité, mais Vilgefortz les attend dans la partie 2.

Ciri est-elle kidnappée dans la partie 1 de la saison 3 de The Witcher ?

Le sort de Ciri est incertain, car elle n’apparaît pas dans le cinquième épisode de la saison 3. La dernière fois qu’elle a été vue, elle dormait dans une cabane protégée par des barrières magiques de Yennefer. Malheureusement, Jaskier l’a laissée seule, ce qui rend difficile de prédire son avenir pour le moment.

Que se passe-t-il entre Jaskier et Radovid ?

Après avoir vu Radovid rôder autour de la cabane, Jaskier s’est enfui avec lui. Les deux personnages ont trouvé refuge dans une maison abandonnée où ils dorment ensemble. Depuis lors, ils n’ont pas été vus et ne font pas partie du cinquième épisode.

Qui se cache vraiment derrière Rience et Lydia ?

Bien que ce ne soit pas le véritable rebondissement, présenté plus tard, celui-ci révèle des indices significatifs. Geralt et Yennefer rassemblent différentes pièces en évoquant Lydia dans une conversation avec Philippa.

Geralt se souvient des blessures de Lydia et de la mention de « la femme à la voix étrange » par Teryn. Une conversation menaçante avec Vilgefortz revient également à l’esprit de Geralt, et tous deux en concluent qu’il est le véritable méchant.

Pourtant, nous avions déjà ces indices et les avions assemblés grâce à la série. Nous savons déjà que Lydia collabore avec Rience. Ce n’est pas une révélation, juste une information évidente rattrapée par les personnages.

Malgré tout, une confrontation avec Vilgefortz nous est refusée. Lorsque Geralt se dirige vers lui, Dijkstra l’arrête en le menaçant d’un couteau. C’est sur cela que se conclue la fin de The Witcher saison 3 partie 1, voyons la suite !

