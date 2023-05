Les montres connectées peuvent-elles être hackées ?

Protéger les ordinateurs de la cybercriminalité est un fait, mais il est encore difficile de réaliser que les smartphones et les montres connectées sont aussi en danger. Pourtant, les montres connectées peuvent être hackées par des acteurs malveillants.

Pourquoi ce phénomène se produit-il ? Dans quelle mesure est-il facile de pirater une smartwatch ? Et quelles solutions adoptées pour se protéger ? Voici en détail de quoi il retourne.

La raison pour laquelle les montres connectées se font pirater

Les smartwatch peuvent stocker de nombreux types de données, dont certaines sont très sensibles. C’est principalement pour cela qu’elles constituent des mines d’or pour les hackers. Les adresses, les contacts, les identifiants de connexion et les informations de paiement peuvent tous être stockés sur une petite montre connectée.

Cet accessoire ne peut pas enregistrer autant d’informations qu’un ordinateur. Mais ce qui se trouve dans une smartwatch peut être suffisant pour la personne qui saura comment voler et utiliser ces données. Même un simple numéro de téléphone peut être très utile à un pirate.

De ce fait, il est devenu primordial de prendre conscience que les smartwatches puissent être hackées. Parce que toute information vaut de l’or pour les hackers d’aujourd’hui.

Les différents manières de hacker une smartwatch

Les montres connectées doivent être configurées via un smartphone. C’est ce lien direct qui intéresse les pirates et qu’ils ciblent. Quand un utilisateur se connecte à Internet pour télécharger des programmes sur sa smartwatch ou passer des appels en employant le Bluetooth, les pirates peuvent se servir du réseau pour pirater son dispositif. Il existe différentes formes de hacking à distance. Toutefois, il y a quelques attaques auxquelles les montres connectées sont particulièrement sensibles.

Le phishing

Le phishing est l’attaque la plus courante. C’est par SMS ou message via les médias sociaux que les pirates envoient cette attaque. Grâce à elle, ils peuvent usurper l’identité du porteur de la montre connectée afin de patcher des logiciels malveillants dedans ou d’y voler des données. Si vous recevez un courriel suspect et que vous l’affichez sur votre smartwatch, vous êtes pris. Les pirates pourront vous localiser, enregistrer ce que vous faites et utiliser vos données.

Le Bluetooth

Les montres connectées peuvent aussi être hackées lorsque leur Bluetooth est actif. Un canal d’exploitation s’ouvre alors et un cybercriminel peut compromettre votre connexion.

Les mots de passe d’usine

Ensuite, les mots de passe d’usine existent. Ils sont attribués aux appareils dotés de l’internet des objets (IoT) lors de leur fabrication. Si un hacker parvient à trouver votre mot de passe par défaut. Ce sera un jeu d’enfant d’accéder à votre smartwatch via son backend. Modifier ce mot de passe est faisable mais compliqué. Par conséquent, beaucoup ne s’en soucient pas. Ce qui laisse le champ libre aux pirates.

Une smartwatch peut utiliser différents canaux de communication comme le Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Tous ces canaux peuvent être exploités par des pirates. C’est pourquoi il est judicieux d’activer uniquement les connexions dont vous avez réellement besoin et de désactiver le reste.

Ensuite, il est bon de ne pas synchroniser une montre connectée avec trop d’appareils à la fois. Et lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, activez un VPN. Pour suivre, il est conseillé de mettre le système d’exploitation d’une smartwatch à jour afin de supprimer aisément certains bugs.

Puis, ne laissez jamais traîner vos affaires. Tout logiciel malveillant peut être installé physiquement sur une montre connectée. Et pour finir, il est préférable d’acheter ce type d’article dans une boutique officielle. Vous bénéficierez ainsi d’une garantie.