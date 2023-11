[PROMO BLACK FRIDAY] – L’ordinateur portable convertible Lenovo Yoga 6 à -6% !

Explorez de nouveaux horizons de performances avec le Lenovo Yoga 6 13ABR8, un ordinateur portable convertible qui allie élégance, puissance et polyvalence. Profitez dès maintenant d’une réduction spectaculaire de 27%, faisant passer le prix de 1099,99 euros à seulement 799,99 euros, TVA incluse !

Caractéristiques haut de gamme

Doté d’un écran tactile WUXGA de 13.3 », d’un processeur AMD Ryzen 5 7530U, de 16Go de RAM et d’un SSD de 512Go, le Lenovo Yoga 6 offre une expérience informatique sans compromis. Que vous travailliez, regardiez des films ou utilisiez des applications gourmandes en ressources, cet ordinateur répondra à toutes vos attentes. Le clavier rétroéclairé AZERTY français ajoute une touche de sophistication à votre expérience utilisateur.

Modalités de paiement simplifiées

Pour rendre cette offre encore plus accessible, on vous proposons un plan de paiement en 4 fois ! Payez seulement 200 euros par mois pendant 4 mois et faites l’acquisition du Lenovo Yoga 6 sans peser sur votre budget.

Transformez votre façon de travailler et de vous divertir avec le Lenovo Yoga 6. Cette promotion exceptionnelle ne dure que pour un temps limité. Alors ne laissez pas passer cette opportunité unique d’optimiser votre expérience informatique. Commandez maintenant et embrassez l’innovation à un prix irrésistible !

Acheter un ordinateur convertible, les bonnes raisons

Une polyvalence inégalée

Les ordinateurs portables convertibles offrent une polyvalence exceptionnelle en combinant la puissance d’un ordinateur portable avec la flexibilité d’une tablette. Vous pouvez aisément passer du clavier et de l’écran traditionnels à une expérience tactile immersive en mode tablette. Cette adaptabilité facilite la création, la productivité et la consommation de médias. C’est donc une expérience utilisateur optimale quel que soit le contexte. Que vous soyez en déplacement, en réunion, ou simplement en train de vous détendre à la maison, la polyvalence d’un ordinateur portable convertible s’adapte à tous vos besoins.

Design innovant et ergonomie

L’esthétique moderne et le design ingénieux des ordinateurs portables convertibles ajoutent une touche d’innovation à votre quotidien. Leur conception élégante, associée à des écrans tactiles intuitifs et également à la possibilité de se plier à 360 degrés, offre une expérience ergonomique et confortable. Cela permet non seulement de gagner de l’espace, mais aussi d’ajuster l’angle d’affichage pour une visualisation optimale. Ainsi, les ordinateurs portables convertibles allient le meilleur des deux mondes. Ils offrent à la fois la praticité d’une tablette et la puissance d’un ordinateur portable traditionnel.