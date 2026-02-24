Le premium à petit prix : Lenovo lance une montre ultra-complète pour le prix d’un resto !

Lenovo défie les lois de la physique économique avec sa montre connectée F101. Avec elle, l’idée d’avoir une montre AMOLED pour 30 dollars est enfin à portée de main.

Le géant chinois parie tout sur l’écran avec cette nouvelle montre connectée. Il sacrifie alors le GPS pour fournir une expérience visuelle premium. Cette approche audacieuse pourrait séduire les budgets serrés.

Le F101 mise tout sur son écran de 1,96 pouce. Cette dalle AMOLED affiche 410 x 502 pixels. De plus, ses bords arrondis améliorent considérablement le confort d’utilisation. La lisibilité rivalise ainsi avec des montres trois fois plus chères. Par contre, cette qualité visuelle cache des sacrifices évidents et Lenovo a dû faire des choix drastiques ailleurs.

Des fonctions sacrifiées pour ce prix plancher

Le GPS disparaît complètement du tableau de bord sur la montre connectée F101 de Lenovo. Aucun module de géolocalisation n’équipe donc cette montre. De ce fait, les distances s’estiment uniquement via le podomètre. L’accéléromètre calcule votre foulée approximativement.

L’essentiel reste toutefois présent pour le quotidien. La montre mesure par exemple votre fréquence cardiaque avec précision. De plus, elle surveille l’oxygène dans le sang. Le suivi du sommeil complète ensuite ce trio de fonctionnalités santé.

Que vaut cette montre pour les appels et la musique ?

Cette montre ne se limite pas à l’affichage. En réalité, elle gère les appels téléphoniques via Bluetooth. Vous décrochez donc directement depuis votre poignet. De plus, elle contrôle la lecture musicale de votre smartphone. En revanche, n’espérez pas emporter vos morceaux en local. Le stockage interne reste inexistant à ce tarif. Une couronne rotative facilite en outre la navigation dans les menus.

Peut-on vraiment nager avec cette montre connectée Lenovo ?

La certification IP68 suggère une résistance à l’eau. Cependant, Lenovo déconseille expressément la natation. De fait, cette protection vise surtout la poussière et les éclaboussures. La douche reste ainsi tolérée, mais je n’en dirais pas autant pour le crawl.

L’autonomie impressionne pour ce prix, cela dit. La marque annonce environ une semaine d’utilisation. Cette endurance suppose désactiver l’affichage permanent. Avec celui-ci activé, la batterie fondra probablement plus vite.

Pourquoi cette affaire cache-t-elle des risques ?

La montre connectée F101 de Lenovo s’achète actuellement en précommande sur Banggood. Le prix de 32 dollars (27 euros) exclut les frais de port et les taxes d’importation. Notez également que les livraisons ne débuteront qu’à la mi-mars. La patience s’impose donc pour ceux qui veulent se procurer ce gadget connecté.

Le vrai danger réside par ailleurs dans le service après-vente. Le vendeur étant basé en Chine, les réclamations s’avèrent délicates. Une panne transforme votre économie en perte sèche.

Lenovo osera-t-il une sortie mondiale avec la montre F101 ?

L’histoire de la marque dans les wearables inspire la prudence. En effet, Lenovo peine à imposer ses montres hors de Chine. Une distribution globale semble ainsi peu probable. Le F101 reste malgré tout une expérience fascinante. Il démontre jusqu’où la technologie d’affichage peut descendre en prix. Pour les aventuriers du e-commerce, cette montre vaut le détour. Les autres attendront peut-être une version européenne qui n’arrivera jamais.

