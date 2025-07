Twelve South : Les gadgets pour des vacances ultra-connectées et stylées !

L’été est enfin là et, avec lui, l’excitation des vacances ! Que vous partiez à l’autre bout du monde ou optiez pour une escapade locale, avoir les bons accessoires high-tech peut transformer votre voyage. Découvrez quatre produits astucieux de Twelve South.

Au-delà des indispensables, il existe des accessoires high-tech qui peuvent transformer vos voyages en véritables moments de confort. Twelve South, marque culte pour ses accessoires Apple élégants et fonctionnels, propose cette année des produits innovants, conçus spécialement pour les voyageurs. Ces gadgets compacts et astucieux se glissent facilement dans votre valise pour un voyage connecté et pratique.

Curve Nano : le support magnétique idéal pour voyager

Le Curve Nano est un support magnétique révolutionnaire, parfait pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent profiter de leurs contenus en toute simplicité. Compact et léger, il se distingue par sa capacité à se plier à plat, ce qui le rend particulièrement pratique pour les voyageurs. Ce petit accessoire maintient votre iPhone à l’angle idéal, que ce soit en portrait ou en paysage, grâce à un réseau d’aimants intégrés qui assurent une stabilité sans faille. Son anneau en silicone empêche toute glissade, même sur des surfaces inclinées.

Fabriqué en aluminium durable, il est résistant et léger, ce qui en fait un compagnon de voyage parfait. De plus, le Curve Nano s’adapte à vos besoins grâce à un réglage facile de l’angle de vision. Disponible en trois couleurs (bleu, noir et gris), ce support est vendu à 34,99 € et se range facilement dans un petit étui de voyage. Avec cet accessoire, vous pourrez visionner vos vidéos, faire des appels ou consulter des documents en toute sérénité, peu importe où vous vous trouvez.

AirFly Pro 2 : dites adieu aux câbles dans l’avion

Si vous avez déjà eu des difficultés à connecter vos AirPods ou vos écouteurs Bluetooth aux systèmes de divertissement en vol, l’AirFly Pro 2 va changer votre expérience de voyage. Ce petit appareil sans fil se connecte à n’importe quel équipement doté d’une prise jack standard. Il permet de profiter des films ou de la musique en vol sans être gêné par des câbles. Non seulement il est compatible avec la plupart des systèmes de divertissement en avion, mais il permet aussi de connecter deux écouteurs Bluetooth à la même source audio, idéal pour les voyages en duo.

Son autonomie de 28 heures en continu garantit des heures d’écoute sans tracas. En plus de sa fonction de transmetteur, l’AirFly Pro 2 peut également servir de récepteur pour envoyer de la musique ou des podcasts depuis votre téléphone vers des dispositifs comme les haut-parleurs de voiture ou les équipements de gym. Ce produit est disponible en deux couleurs (noir et bleu) et est proposé à 69,99 €, un prix raisonnable pour une autonomie et une polyvalence impressionnantes.

PlugBug : le chargeur ultra-puissant et malin

Le PlugBug est bien plus qu’un simple chargeur. Ce modèle compact intègre la fonctionnalité Find My. Vous pouvez ainsi localiser votre chargeur en cas de perte grâce à l’application Find My sur votre iPhone ou MacBook. Ce chargeur USB-C avec Power Delivery recharge vos appareils beaucoup plus vite que les chargeurs traditionnels. Il peut également alimenter jusqu’à deux appareils à la fois.

Que vous choisissiez le modèle 50W ou 120W, le PlugBug vous permet de recharger vos appareils sans encombre, que vous soyez à la maison, dans un hôtel ou en déplacement. Son design compact et ses broches pliables en font un accessoire extrêmement pratique pour les voyageurs. Il se glisse facilement dans une petite poche de votre sac et prend peu de place. À 59,95 €, il est un excellent choix pour ceux qui veulent alléger leur valise. De plus, ils profitent d’une recharge rapide et fiable. Un accessoire simple mais indispensable pour ne jamais être à court de batterie, où que vous soyez.

Butterfly : l’adaptateur de voyage version luxe

Le Butterfly est l’adaptateur universel le plus fin et le plus élégant que vous puissiez emporter en voyage. Ce petit accessoire combine à la fois une station de charge pour votre iPhone, votre Apple Watch et même vos AirPods. Il dispose de quatre ports USB, dont deux USB-C, et est compatible avec plus de 200 pays, ce qui en fait l’outil parfait pour les voyageurs internationaux. Ce qui rend le Butterfly unique, c’est son design ultra-compact. Une fois plié, il tient dans la paume de votre main, à peine plus grand qu’un étui d’AirPods Pro, ce qui en fait l’accessoire idéal pour gagner de la place dans votre valise.

En plus de son côté pratique, il est équipé d’un chargeur MagSafe pour votre iPhone et d’un chargeur magnétique pour l’Apple Watch. Vous pouvez ainsi recharger vos appareils en même temps. À 89,95 €, il représente un investissement judicieux pour les voyageurs qui veulent allier élégance et efficacité. Il permet aussi de simplifier leur équipement de charge.

Ces accessoires high-tech de Twelve South sont des incontournables pour tout voyageur connecté cet été.Que vous vouliez garder votre téléphone à portée de main grâce au Curve Nano, profiter d’un divertissement sans fil avec l’AirFly Pro 2, recharger vos appareils rapidement avec le PlugBug ou voyager léger avec le Butterfly, ces produits vous aident à profiter pleinement de vos vacances. Vous restez ainsi toujours connecté.

