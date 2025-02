Le 3W Cell : l’avenir du scooter électrique à trois roues !

Le scooter électrique 3W Cell se distingue par son design unique et ses caractéristiques innovantes. Imaginé par la startup allemande Project Urban 23, le 3W Cell combine les avantages du Piaggio MP3 et du BMW C1 pour une nouvelle expérience urbaine. Il promet de redéfinir notre vision des scooters électriques.

Un design novateur inspiré du BMW C1 et du Piaggio MP3

Le 3W Cell est un scooter électrique à trois roues qui se démarque par son toit couvert. Ce concept s’inspire du BMW C1 qui a disparu quelques années auparavant. Ce toit offre une protection supplémentaire contre les intempéries et améliore la sécurité du conducteur. C’est surtout possible grâce à la ceinture de sécurité qui permet de circuler sans casque, en théorie. Le système à trois roues, dont deux à l’avant, garantit une stabilité accrue, idéale pour une conduite en ville.

Par contre, la configuration monoplace du scooter électrique 3W Cell limite ses possibilités d’utilisation. En fait, le véhicule n’offre de place que pour un seul passager. Cette caractéristique peut être un inconvénient pour certains. Cela dit, elle permet également de concentrer la conception sur un véhicule plus compact et facile à manœuvrer dans les rues étroites.

Performances du scooter électrique 3W Cell

Ce modèle se décline en deux versions : une version 50 cc limitée à 45 km/h, idéale pour une utilisation en cyclomoteur. On retrouve également une version scooter électrique 125 cc qui peut atteindre 100 km/h pour des trajets plus longs et plus rapides. Chaque version peut s’équiper de trois batteries amovibles d’une capacité de 2,26 kWh chacune. Quant à l’autonomie, elle peut aller jusqu’à 165 km pour la version 50 cc et 115 km pour la version 125 cc.

Avec un couple impressionnant allant jusqu’à 540 Nm, le scooter électrique 3W Cell promet une conduite fluide et puissante. Elle reste performante même à des vitesses élevées. L’ajout du système de freinage CBS et ABS assure en outre une sécurité maximale, quel que soit le modèle choisi. En attendant sa sortie prévue en 2026, le 3W Cell se positionne déjà comme un modèle phare dans l’univers des scooters électriques.

