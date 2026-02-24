30 jours de batterie ? La nouvelle Amazfit T-Rex Ultra 2 a plus d’endurance que vous !

Si vous pensiez que votre montre connectée tenait la route, détrompez-vous. Amazfit vient de dévoiler la T-Rex Ultra 2, un véritable monster truck au poignet, et son endurance est presque digne d’une analogique.

Avec sa batterie qui est 74 % de fois plus performante que la précédente, elle affiche une autonomie de 30 jours en usage quotidien et et bien plus encore. Fabriquée en titane grade 5, elle peut vous suivre au bout du monde. La vôtre va faire la tête.

Amazfit T-Rex Ultra 2 : la montre qui défie le froid et les extrêmes

Amazfit, la marque de wearables de Zepp Health, vient de lancer la T-Rex Ultra 2, une montre GPS taillée pour les environnements extrêmes. Avec son allure robuste et ses capacités de biotracking avancées, elle promet d’accompagner les aventuriers les plus aguerris dans leurs expéditions. Et en prime, elle tient jusqu’à 30 jours sans recharge.

Que peut-elle faire pour votre santé ?

La T-Rex Ultra 2 ne se contente pas d’afficher l’heure. Elle surveille en continu votre fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil, votre taux d’oxygène dans le sang, votre rythme respiratoire et votre niveau de stress. Son algorithme de suivi du sommeil analyse les phases et la respiration pour vous donner des infos détaillées sur votre récupération. Toutes ces données sont accessibles via l’application Zepp, qui compare les tendances et l’historique de vos activités.

Est-elle utile au quotidien ?

Oui, et même très pratique. Elle gère les appels téléphoniques et les messages texte, et elle est compatible avec les smartphones Apple et Android. Le GPS intégré vous guide où que vous soyez. Le flash intégré éclaire vos pas, et l’étanchéité jusqu’à 100 mètres (pour 10 minutes) vous permet de l’emmener sous l’eau. Bref, elle est faite pour être partout.

C’est l’une de ses grandes forces. La T-Rex Ultra 2 dispose d’un mode basse température qui maintient ses fonctions essentielles jusqu’à -30°C (-22°F). Idéale pour les expéditions polaires ou les randonnées hivernales. Scott Shepley, responsable marketing chez Amazfit, résume : « Nous avons conçu cette montre pour les personnes qui comptent sur la navigation, l’endurance et la prise de décision en environnement exigeant. »

Combien coûte-t-elle ?

La T-Rex Ultra 2 est disponible depuis le 19 février au prix de 549,99 $ soit 467,49 €. Un investissement pour les amateurs de sensations fortes.

Quelle est la stratégie d’Amazfit ?

Cette montre s’inscrit dans une stratégie plus large. En 2024, Zepp Health a lancé Zepp OS, son système d’exploitation intégré à ChatGPT-4o d’OpenAI, avec l’assistant vocal Zepp Flow. La même année, Amazfit s’est associé à Wild.AI pour intégrer le suivi du cycle hormonal et menstruel dans ses appareils, avant d’acquérir la technologie de la start-up. La T-Rex Ultra 2 bénéficie donc de l’expertise accumulée, alliant robustesse et suivi santé pointu.

En résumé, si vous cherchez une montre capable de vous suivre au bout du monde sans faiblir, la T-Rex Ultra 2 a de sérieux arguments. Même au fin fond de la toundra glacée.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn