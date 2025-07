4 fois moins cher pour 4 fois plus de technologies, la Nothing CMF Watch 3 Pro casse la concurrence

Alors que certains constructeurs vous vendent des montres connectées au prix d’une PS5, Nothing détonne et sort la CMF Watch 3 Pro à 99€ seulement. La petite sœur de la Watch 2 Pro est déjà très convaincante.

Et ce modèle comporte des améliorations qui pourraient bien en faire la coqueluche des sportifs. GPS ultra-précis, coach IA et même un nouveau capteur cardiaque : le package a de quoi faire rougir certains modèles deux fois plus chers.

Nothing frappe encore avec une montre à 99€ qui fait des jaloux

Il n’est plus nécessaire d’acheter cher pour avoir une montre connectée dotée de superbes atouts à son poignet. Nothing a sorti la CMF Watch 3 Pro et elle déchire ! Pourvue d’un coach IA intégré qui vous murmure des conseils personnalisés, c’est une smartwatch très avancée.

Basé sur ChatGPT, son petit logiciel analyse vos performances, ajuste vos plans d’entraînement et pourrait même vous suggérer de ralentir quand vous êtes à bout de souffle. Cerise sur le gâteau : vous pouvez même lui parler naturellement pour prendre des notes ou passer des appels. Pratique quand vos mains sont occupées à… ne pas tomber de votre vélo.

Adieu les bugs, bonjour l’étanchéité!

Ensuite, les heureux propriétaires de la Watch 2 Pro se souviennent peut-être de son principal défaut. Ce modèle a une étanchéité approximative qui la rend aussi compatible avec l’eau qu’un grille-pain.

Bonne nouvelle, la CMF Watch 3 Pro de Nothing passe enfin en IP68. Vous pouvez donc enfin nager avec. Reste à voir si Nothing a aussi réglé les bugs parfois cocasses de son prédécesseur. En effet, personne n’a oublié ces pas comptés triples quand on se grattait simplement le nez.

Un écran plus grand et des chiffres qui impressionnent

Sinon, avec son écran AMOLED de 1,43 pouce (contre 1,32″ avant), la CMF Watch 3 Pro de Nothing gagne en confort visuel sans sacrifier son autonomie. Nothing promet 13 jours en usage normal (4,5 avec l’affichage toujours actif), soit deux de plus que l’ancien modèle. De quoi tenir entre deux charges, à condition de ne pas abuser du GPS et du coach bavard.

130 modes sportifs… vraiment utiles ou simple effet de manche ?

Pour suivre, oui, vous avez bien lu, cette montre connectée qui ne coûte pas plus cher qu’une montre d’entrée de gamme comme la Huawei Watch Fit comporte 130 modes sportifs. De la course à pied à la musculation, c’est sûr elle vous permettra de vous dépenser en suivant vos stats. Cela inclus aussi :

Un suivi SpO2 pour vos séances en altitude

Des rappels d’hydratation (parce qu’on oublie tous de boire)

Un suivi du stress avec exercices de respiration

Des fonctionnalités dédiées à la santé féminine

Quand sera-t-elle disponible ?

Sortie récemment en Europe et aux US, la Nothing CMF Watch 3 Pro se fera désirer en Inde et « certaines régions » jusqu’à la fin d’année. Un choix étrange pour une marque qui mise sur le global, mais c’est probablement lié à des contraintes logistiques.

Verdict : est-ce que la CMF Nothing Watch 3 Pro vaut la peine qu’on s’y intéresse ?

Au prix auquel les trois modèles de la CMF Watch 3 Pro est vendue, cette montre tape clairement au-dessus de son poids. Reste à voir si elle tient ses promesses en conditions réelles. Mais une chose est sûre : avec son GPS précis, son IA utile et son design soigné, elle donne des sueurs froides aux Xiaomi et autres Amazfit de ce monde.

