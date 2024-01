[BON PLAN] – Le robot pâtissier Kenwood Cooking Chef Experience est à -23%

Plongez dans l’univers culinaire d’exception avec le robot pâtissier Kenwood Cooking Chef Experience. Sa polyvalence et ses performances inégalées redéfinissent la cuisine. Cela offre une expérience gastronomique novatrice, où créativité et facilité se rencontrent harmonieusement.

Profitez d’une promotion exclusive, -296 euros le prix !

Découvrez l’excellence culinaire avec le Kenwood Cooking Chef Experience. Actuellement en promotion à 999 euros au lieu de 1295 euros, vous économisez effectivement 296 euros. Optez pour un paiement en 4 fois, soit 249,75 euros par transaction.

Les offres de livraison

Saisissez l’occasion de bénéficier des offres de livraison à domicile et recevez le Kenwood Cooking Chef Experience directement chez vous. Profitez de la commodité d’un service sans tracas qui apportera ce chef-d’œuvre culinaire à votre porte, prêt à transformer votre cuisine.

Garantie 2 ans, extensible pour une tranquillité totale

Votre satisfaction est un engagement. Le Kenwood Cooking Chef Experience est assorti d’une garantie standard de 2 ans. Mais ce n’est pas tout, pour une tranquillité totale, optez pour une extension de garantie à 5 ans pour seulement 120 euros supplémentaires. Investissez en toute confiance dans cet allié culinaire de qualité supérieure.

Zoom sur le Kenwood Cooking Chef Experience

Un allié polyvalent dans votre cuisine

Le Cooking Chef Experience KCL95.429SI est bien plus qu’un simple robot pâtissier. Avec une capacité XXL de 6,7L, il excelle dans une variété de fonctions, du pétrissage au hachage, en passant par la cuisson et la préparation de jus frais. Par conséquent, c’est un véritable chef polyvalent pour toutes vos créations culinaires.

Puissance et performance exceptionnelles

Équipé d’un moteur professionnel de 1500W, ce robot pâtissier offre une puissance inégalée pour répondre à toutes vos exigences culinaires. Ses 8 vitesses, la fonction pulse et aussi le mouvement planétaire garantissent des résultats essentiellement impeccables. De plus, la transmission par courroie assure également un fonctionnement silencieux et aussi une durée de vie prolongée.

Connectivité intelligente pour une expérience sur-mesure

Le Cooking Chef Experience KCL95.429SI est connecté. Ce qui offre un accès à l’application Kenwood World via son écran tactile couleur. Avec une balance intégrée, 13 recettes pré-programmées, et la possibilité de personnaliser vos créations, il s’adapte à toutes vos envies culinaires.

Des accessoires haut de gamme inclus

Livré avec un ensemble complet d’accessoires en acier inoxydable, dont un batteur, un batteur souple, un blender en verre, un crochet pétrisseur, un fouet à fils, un panier vapeur ainsi qu’une spatule, ce robot pâtissier vous offre tout ce dont vous avez besoin pour repousser les limites de votre créativité en cuisine.