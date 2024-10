Joker Folie à Deux : les personnages et les acteurs du film DC

Découvrez les personnages et les acteurs qui accompagneront Arthur Fleck dans la nouvelle saga du Joker, Folie à Deux !

On ne compte plus que quelques heures avant la sortie officielle de la suite du Joker de 2019 ! Alors que cet opus a laissé le monde sans voix, tant par la performance de ses acteurs que la richesse de son intrigue, il faut croire que la suite, Joker : Folie à Deux, promet un maximum d’intensité. Du coup, pour vous donner une idée de ce que le Joker : Folie à Deux nous réserve, voici les principaux personnages et acteurs que vous allez retrouver dans le film. Ne paniquez pas, il n’y aura aucun spoiler dessus ! Vous aurez droit à un interview exclusif de Joaquin Phoenix sur le plateau de nos confrères. Alors, apprêtez-vous à immerger dans la vie du Joker…

https://www.youtube.com/watch?v=J5Tv2J7DZms

Personnages et acteurs de Joker en folie : Joaquin Phoenix – Arthur Fleck / Joker

Après avoir raflé l’Oscar du Meilleur Acteur pour son interprétation magistrale dans Joker, Joaquin Phoenix revient dans la peau d’Arthur Fleck, alias le Joker. Son portrait d’un homme marginalisé, psychologiquement instable et rejeté par la société, a fasciné le public. Le film de 2019 a également permis d’apporter une approche réaliste et intense de ce personnage de DC.

Phoenix a su capturer la dégradation mentale d’Arthur avec une telle profondeur que chaque scène résonnait d’une manière inoubliable, notamment sa fameuse danse sur les marches, devenue une icône pop culturelle. Pour ce deuxième opus, il faut croire que l’attente du public est grande. Et avec un Joaquin Phoenix dans la peau du Prince Clown de Gotham City, il est certain que les limites du personnage vont être repoussées à son paroxysme.

Lady Gaga – Harley Quinn

L’une des plus grandes surprises du casting de Joker: Folie à Deux est sans doute Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn. La chanteuse a déjà impressionné le public avec son talent d’actrice dans A Star is Born, où elle a décroché un Oscar pour la meilleure chanson et une nomination pour la meilleure actrice. Il faut croire qu’elle est bien partie pour incarner la célèbre acolyte du Joker.

Mais attention, cette Harley Quinn ne sera pas celle que nous avons vue dans les films de Margot Robbie. Ce sera une version plus sombre, plus réaliste, et peut-être même plus tragique du personnage. Elle sera dangereuse, séduisante et psychologiquement complexe. Un rôle parfait pour Lady Gaga…

Personnages et acteurs de Joker en folie : Brendan Gleeson

Brendan Gleeson est un acteur irlandais de renom, connu pour ses performances puissantes et charismatiques dans des films comme Braveheart, In Bruges et récemment Les Banshees d’Inisherin aux côtés de Colin Farell.

Sa présence dans Joker: Folie à Deux promet d’ajouter une gravité certaine au film. Bien qu’il fasse partie des acteurs dont les personnages restent un mystère, Gleeson est un acteur capable d’incarner des figures autoritaires et inquiétantes avec une rare finesse.

Zazie Beetz – Sophie Dumond

Dans cet opus, nous allons revenir sur les traces de la femme qui a torturé Arthur : Zazie Betz ! Elle sera joué par Sophie Dumond que nous connaissons déjà pour son rôle dans Deadpool 2 en tant que Domino. Tout comme pour ses autres personnages, l’actrice pourra certainement apporter une note sensible et discrète à ce nouveau film.

En effet, dans le Joker sorti en 2019, son personnage représentait l’une des rares lumières dans la vie chaotique d’Arthur. Malheureusement, le twist final avait révélé que cette relation n’était en réalité que le fruit de l’imagination du Joker. Il est donc certain que dans ce second opus, Zazie Beetz jouera ce même rôle avec son côté humain.

Personnages et acteurs de Joker en folie : Catherine Keener

Catherine Keener, deux fois nominée aux Oscars, est une autre addition notable au casting de Joker: Folie à Deux. Actrice polyvalente, elle a brillé dans des films comme Being John Malkovich et Get Out de manière exceptionnelle. Connue pour sa capacité à jouer des rôles émotionnellement riches et complexes, Keener a l’atout en main. On pense qu’elle incarnera une figure clé dans l’intrigue psychologique du film.

Que ce soit de l’entourage d’Arthur, ou ayant un lien avec Harley, Keener n’aura aucun mal à glisser dans la peau de son personnage. Elle est le type d’actrice capable d’apporter une performance subtile mais puissante, enrichissant encore l’univers sombre du Joker.

Harry Lawtey – Un rôle qui n’a pas encore été divulgué

Harry Lawtey, vu récemment dans la série HBO Industry, vient également de rejoindre le casting de Joker: Folie à Deux. Bien que son rôle reste encore inconnu, Lawtey est un jeune acteur dont le charisme et l’énergie ont déjà commencé à attirer l’attention. Il pourrait incarner un personnage lié à l’asile d’Arkham ou peut-être un jeune complice dans les méandres du monde criminel. Son inclusion dans ce film montre que l’acteur est en plein essor. On espère qu’il va livrer une performance marquante.

Que ce soit les personnages, les acteurs et même la bande-son dans Joker : Folie à Deux, il est certain que ce prochain film DC est rempli de surprises. Il va nous offrir une nouvelle vision sombre et fascinante de l’univers du Joker méconnu jusqu’à ce jour. Qui plus est, avec ce casting trié sur le volet, nous allons tous être happés dans une spirale de folie, de drame et, bien évidemment de musique !

