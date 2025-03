Partez à la découverte de Meta AI, cette option débarque en Europe !

Si Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont des plateformes déjà employées par tous à travers le monde, 41 pays européens et 21 territoires d’outre-mer pourront maintenant profiter de Meta AI. Et cette nouvelle est assez réjouissante, car c’est une nouveauté qui promet .

C’est la dernière innovation de l’entreprise de Mark Zuckerberg et elle est très intuitive selon le descriptif que ses concepteurs en font. Voici ce qu’il en est.

Meta AI en Europe, pourquoi maintenant pas depuis 2023 ?

Comme l’entreprise qui a conçu Meta AI est basée aux Etats-Unis, ce sont les premiers à avoir bénéficié de cette technologie depuis 2023. Mais maintenant, l’Europe peut désormais en bénéficier.

Selon les équipes de chez Meta, ce n’est pas parce que l’entreprise américaine n’a pas voulu implanter leur AI en Europe que cela n’a pas marché. C’est parce que le cadre réglementaire ne le permettait pas que cela ne s’est jamais fait. C’est d’ailleurs ce qu’a déploré Joel Kaplan, qui est l’actuel nouveau responsable de la politique mondiale de Meta.

Les atouts de Meta AI

Comparé à ce que les européens avaient le droit de faire auparavant, Meta AI permet maintenant de disposer d’un chat intelligent en 6 langues typiquement employées en Europe. Et en plus de cela, cet assistant virtuel dispose à présent de la fonction conversations partagées.

Tout utilisateur peut faire appel à Meta AI dans ses discussions de groupe. C’est plutôt commode dans le cadre du travail ou pour organiser des sorties entre amis. Elle sera accessible via Messenger, Instagram et Instagram Direct Messaging dans peu de temps.

Sinon avec Meta AI, vous n’avez plus à aller d’un onglet à un autre. C’est ce qui en fait un assistant intuitif. Il suffit simplement de taper « montrez-moi du contenu sur tel ou tel sujet » pour que l’IA s’exécute. Elle peut tout aussi bien vous montrer des publications en photos ou des vidéos en fonction des contenus disponibles sur le sujet en question.

Comment trouver Meta AI dans son smartphone ?

Si vous êtes en Europe, pour trouver aisément Meta AI quand vous surfez sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger, cette option est représentée par un cercle bleu assez distinctif. Une fois trouvé, cliquez dessus pour commencer à explorer son potentiel.

Selon les équipes de chez Meta qui récoltent certaines données des utilisateurs, il s’avère que Meta AI connaît un succès certain auprès de nombreuses personnes. L’IA sert surtout à obtenir de l’aide pour un « comment faire ». Mais c’est justement ce qui rend cet outil utile.

Les défauts de Meta AI en Europe

Même si l’assistant lancé en Europe ne peut pas générer et éditer des images, tout comme il ne possède pas encore de mémoire, son usage est assez limité. Mais ce qui est disponible est déjà assez bien vu par les utilisateurs outre atlantique.

L’IA ne peut pas personnaliser ses réponses en fonction des interactions précédentes avec un utilisateur. Mais ce n’est pas plus mal. Il est possible de lui demander des réponses sur n’importe quelle thématique et c’est ce qui compte.

