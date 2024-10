Classement des actrices ayant campé Harley Quinn : Qui est la meilleure petite amie du Joker ?

Que ce soit dans les films, les animes et les jeux vidéo, Harly Quinn nous a tous fait fantasmer. Alors, à l’occasion de la sortie du prochain Joker Folie à Deux au cinéma, voici notre top des meilleures actrices ayant incarnée Harley Quinn, mi-héroïne, mi-méchante !

Harley Quinn, l’anti-héroïne loufoque et imprévisible issue de l’univers DC Comics, est devenue un personnage incontournable de la pop culture. Apparue pour la première fois en 1992 dans Batman: The Animated Series, elle a rapidement conquis les fans avec son caractère explosif et décalé. Son style singulier avec son look déjanté, ses vêtements colorés et ses répliques uniques font d’elle un personnage insaisissable.

Plusieurs actrices ont apporté leur propre touche à ce personnage iconique au fil des années, que ce soit à l’écran ou dans des animations. Alors, sans plus vous faire attendre, voici notre top des meilleures actrices qui ont prêtées leur personnalité à Harley Quinn !

Meilleures actrices interprétant Harley Quinn : Margot Robbie (2016 – présent)

Quand on pense à Harley Quinn aujourd’hui, Margot Robbie est sûrement le premier nom qui vient en tête. Elle a littéralement redéfini le personnage avec Suicide Squad en 2016 et Birds of Prey en 2020. Robbie a insufflé à Harley un mélange parfait de folie, de vulnérabilité et de puissance féminine. Sa prestation, à la fois imprévisible que captivante, a fait d’elle une véritable icône dans l’univers DC. Qui plus est, cette actrice a su transformer Harley Quinn en phénomène de mode. Cela se traduit surtout par ses looks imprévisibles et son style de combat chaotique. Sans oublier son aura féministe !

Arleen Sorkin dans Batman: The Animated Series (1992 – 1995)

Arleen Sorkin est la toute première Harley Quinn ! Elle a non seulement prêté sa voix au personnage, mais a aussi inspiré sa création. Connue pour son jeu exubérant, Sorkin a donné à Harley son timbre distinctif. En effet, son ton affectueux envers le Joker et ses éclats de folie ont défini le personnage dans les années 90. On peut dire qu’Harley Quinn n’existerait probablement pas sans l’influence d’Arleen Sorkin. Son interprétation vocale est encore considérée par beaucoup comme la version « définitive » de Harley.

Kaley Cuoco (2019 – présent)

Kaley Cuoco, connue pour son rôle dans The Big Bang Theory, a donné une nouvelle vie à Harley dans la série animée « Harley Quinn » sur HBO Max. Sa version est plus moderne, sarcastique, et centrée sur l’émancipation de Harley après sa relation toxique avec le Joker. Le ton adulte de la série permet à Cuoco de jouer une Harley encore plus indépendante et chaotique.

Meilleures actrices interprétant Harley Quinn : Tara Strong (2009 – 2015)

Tara Strong, une vétéran du doublage, a interprété Harley dans divers projets animés et jeux vidéo. Sa voix a marqué l’esprit des joueurs dans les jeux Batman: Arkham et dans plusieurs films animés comme Batman: Assault on Arkham. Elle a capturé à la perfection l’équilibre entre la malice de Harley et ses moments de tendresse. Grâce aux jeux vidéo et aux films animés, Tara Strong a permis à une nouvelle génération de découvrir une Harley très fidèle à ses racines, tout en explorant davantage son aspect psychotique.

Mia Sara (2002 – 2003)

Avant que la Harley de Margot Robbie n’éclipse tout le monde, Mia Sara fut la première actrice à incarner Harley en live-action. Nous pouvons la voir dans la série télévisée Birds of Prey. Bien que cette série n’ait duré qu’une saison, Sara a offert une version de Harley très sombre et manipulatrice, loin de l’exubérance des autres versions.

Melissa Rauch (2017)

Pour ce top des meilleures actrices ayant jouées Harley Quinn, il ne faut surtout pas oublier Melissa Rauch. Cette dernière a prêté sa voix à Harley dans le film d’animation Batman and Harley Quinn, qui sort de l’ordinaire. Son interprétation est à la fois drôle et fidèle à l’esprit farfelu de Harley, tout en apportant une touche plus adulte. Il faut croire que cette actrice n’a eu aucun mal à s’approprier des côtés sombres du personnage, de quoi rendre fières les autres Harley Quinn avant elle.

Meilleures actrices interprétant Harley Quinn : Hynden Walch (2004 – 2008)

Hynden Walch fait partie des meilleures actrices qui ont incarné Harley Quinn. Elle s’est fait remarquer dans la série animée The Batman avec une version qui conserve l’exubérance classique de Harley tout en s’inscrivant dans un style d’animation plus moderne et adapté à un jeune public. Son interprétation reste enjouée sans que cela n’enlève en aucun cas sa part dangereuse.

Laquelle de ces actrices avez-vous la plus apprécié dans son interprétation de Harley Quinn ? N’hésitez pas à mettre les réponses dans les commentaires, en attendant le prochain classement !

