Les films avec Margot Robbie : on aime ou on adore !

Du cinéma indépendant aux blockbusters hollywoodiens, Margot Robbie est rapidement devenue une actrice incontournable du paysage cinématographique mondial. Aussi à l'aise dans les rôles dramatiques que dans la comédie ou l'action, elle continue d'étonner le public et les critiques par sa polyvalence et son talent.

Avant d'aborder sa filmographie, sachez que Margot Robbie est née en Australie en 1990. Elle commence sa carrière sur le petit écran australien avec le soap opera « Neighbours ». Sa carrière internationale décolle en 2013 lorsqu'elle partage l'écran avec Leonardo DiCaprio dans le « Le Loup de Wall Street » de Martin Scorsese. Rapidement repérée pour son charisme et sa beauté, elle enchaîne les projets ambitieux. De plus, cette actrice varie les genres pour ne pas s'enfermer dans un seul type de rôle.

« Suicide Squad », la consécration pour l'actrice

Le film « Suicide Squad« , réalisé par David Ayer, offre à Margot Robbie l'un de ses rôles les plus emblématiques. Elle se glisse sous la peau d'Harley Quinn, psychologue devenue criminelle suite à une relation toxique avec le Joker. Elle fait partie de Suicide Squad, une équipe de super-vilains chargée de missions périlleuses par le gouvernement américain.

Harley Quinn est l'alliée instable du leader Deadshot (Will Smith) et de l'énigmatique El Diablo (Jay Hernandez). S'il y a un rôle qui a incontestablement propulsé la carrière de l'actrice, c'est sans aucun doute celui de Dr. Harleen Quinzel ou Harley Quinn, dans le film « Suicide Squad. » Par la suite, elle rejoue le personnage plusieurs fois, notamment dans « Birds of Prey » où elle vole littéralement la vedette au reste du casting.

Ce personnage haut en couleur et déjanté a fait de Margot Robbie une véritable star et lui a notamment valu une nomination pour le BAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle.

« Once Upon a Time in Hollywood » et « Mary, reine d'Ecosse »

Le long-métrage « Once Upon a Time in Hollywood » explore les coulisses du cinéma américain à la fin des années 1960. Margot Robbie y incarne Sharon Tate, actrice prometteuse et voisine de Leonardo DiCaprio (Rick Dalton). Ce personnage n'est autre qu'une ancienne star de la télévision en déclin.

L'actrice donne la réplique aux deux protagonistes principaux, dont Brad Pitt qui joue le cascadeur insouciant Cliff Booth. Margot Robbie tire son épingle du jeu en insufflant lumière et grâce à cette représentation de Sharon Tate.

Excellente pour les personnages secondaires, Margot Robbie peut aussi tenir un premier rôle comme il faut. Dans « Mary, reine d'Ecosse », elle se glisse dans la peau de la reine Elisabeth I d'Angleterre, figure iconique de l'histoire britannique. De l'Écosse à la France, en passant par l'Angleterre brille telle une comète. Face à elle, Saoirse Ronan interprète Mary Stuart, cousine et rivale d'Elisabeth pour le trône anglais.

Dans ce drame historique, les deux actrices émerveillent avec leur talent et leur puissance de jeu. Ce qui donne de l'intérêt à une confrontation politique et familiale tragique qui commence en 1542…

Après le succès du « Loup de Wall Street » et de « Once Upon a Time in Hollywood », beaucoup espèrent retrouver Margot Robbie et Leonardo DiCaprio faire des films ensemble.

Les plus grands succès de Margot Robbie

« Le Loup de Wall Street » : la révélation

Avant Suicide Squad, il y a également eu sa prestation remarquée dans « Le Loup de Wall Street », film réalisé par Martin Scorsese. Son interprétation de Naomi Lapaglia, la femme de Jordan Belfort (incarné par Leonardo DiCaprio) a permis à Margot Robbie de se faire connaître auprès d'un large public. Grâce à ce rôle, elle réussit à se démarquer et entre dans la cour des grands. Pour davantage de découverte, je vous recommande aussi de lire l'article « Martin Scorsese révèle pourquoi il travaille si souvent avec Leonardo DiCaprio » de notre collègue Olivier R.

« Moi, Tonya » : une consécration méritée

Au-delà du rôle de Harleen Quinzel, Margot Robbie brille également à travers des films tels que « Moi, Tonya ». Sous les traits de l'ancienne patineuse artistique Tonya Harding, l'actrice livre une performance époustouflante et remporte le Prix de la meilleure actrice aux AACTA Awards en 2017. Le film est un véritable succès critique et commercial, notamment grâce à l'interprétation habitée de Margot Robbie, qui récolte de nombreuses nominations aux Awards prestigieux, dont l'Oscar de la meilleure actrice.

Les films moins connus avec Margot Robbie

Outre ces rôles phares, Margot Robbie a tourné dans diverses productions au cours de sa carrière. On peut par exemple mentionner « Suite française », adapté du roman éponyme d'Irène Némirovsky. Dans ce drame poignant situé pendant la Seconde Guerre mondiale, elle interprète Céline Joseph, une jeune femme amoureuse d'un officier allemand.

« I.C.U. » : un titre marquant ses débuts dans le cinéma

Le tout premier long-métrage de l'actrice australienne est sans conteste moins célèbre que ses succès ultérieurs. Il s'agit du film « I.C.U. », un thriller réalisé par son compatriote Aash Aaron en 2009. Margot Robbie y incarne une adolescente qui découvre avec horreur qu'un tueur rôde près de chez elle.

« Goodbye Christopher Robin » : un biopic touchant

Margot Robbie a également joué dans le film « Goodbye Christopher Robin » (2017), aux côtés de Domhnall Gleeson. Elle y interprète la femme d'Alan Milne, l'auteur du célèbre livre pour enfants « Winnie l'Ourson« .

« Les Survivants », la confirmation de son don pour les personnages complexes

Réalisé par Craig Zobel, « Les Survivants » est un thriller tiré des romans de Jane Harper. Margot Robbie incarne une détective envoyée dans une ville minière isolée pour enquêter sur la mort mystérieuse d'un ouvrier. Confrontée à un environnement hostile et à une communauté méfiante, elle doit affronter ses propres démons pour résoudre l'affaire.

Scène de dance dans le film « Babylone » sorti en 2022

Les véritables flops de Margot Robbie

Malgré ses nombreux succès et sa réputation grandissante, l'actrice a également connu quelques échecs au box-office. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment « Terminal », un film réalisé par Vaughn Stein sorti en 2018.

Dans ce thriller sombre, Margot Robbie endosse le rôle complexe et mystérieux d'Annie, un personnage central lié aux destins croisés des protagonistes. Malheureusement, malgré les efforts de l'actrice, « Terminal » est un échec critique et commercial, en grande partie à cause de son scénario jugé trop confus. Néanmoins, la performance de Margot Robbie ne démérite pas et réussit tout de même à séduire certains critiques.

Loin de faire l'unanimité, « Barbie » est l'un des films avec Margot Robbie qui furent la cible des critiques.

Alors, quelle analyse tirer de sa filmographie ?

Margot Robbie commence sa carrière au cinéma avec des films pour ainsi dire « classiques ». Elle se montre bien à son aise dans le registre de la comédie romantique et du drame. C'est particulièrement grâce à son interprétation de Laura Cameron dans la série « Pan Am » en 2011 que l'actrice australienne se fait connaître.

L'ascension vers la reconnaissance mondiale

Cependant, c'est surtout avec « The Wolf of Wall Street », réalisé par Martin Scorsese, que la belle blonde explose littéralement sur la scène internationale. Le fait d'avoir partagé l'écran à Leonardo DiCaprio donne de l'élan à sa carrière. Dans la peau de Naomi Lapaglia, elle démontre une prestation remarquable qui lui ouvre les portes des grands studios hollywoodiens.

Diversité et polyvalence

Par la suite, on retrouve l'actrice australienne dans des rôles très diversifiés, allant surtout du drame à la comédie. Cela lui permet de montrer toute l'étendue de son talent et d'accéder rapidement aux premiers rôles féminins dans les films à succès. De « Suicide Squad » à « Birds of Prey », en passant par « The Legend of Tarzan » ou encore « Once Upon a Time in Hollywood », Margot Robbie démontre sa polyvalence qui fait aujourd'hui d'elle une actrice majeure du cinéma mondial.

Le cachet de Margot Robbie par film

Au fil des années et des succès, le cachet de Margot Robbie atteint des sommités rapidement. Si pour ses premiers rôles, l'actrice touchait un salaire modeste comme tout débutant de l'industrie, les choses sont bien différentes aujourd'hui. Depuis ses débuts dans « The Wolf of Wall Street » en 2013, où elle a touché environ 150 000 dollars, son salaire s'est multiplié par 3000. Pour « Suicide Squad » en 2016, où elle incarne pour la première fois Harleen Quinzel alias Harley Quinn, elle aurait perçu près de 350 000 dollars.

Mais c'est vraiment avec « I, Tonya » (2017) que l'actrice connaît une véritable consécration. Ce rôle lui a valu de nombreuses récompenses et lui a permis de décrocher un salaire estimé à 1,5 million de dollars. Avec ce nouveau statut d'actrice confirmée, elle continue de gravir les échelons du succès. Pour « Birds of Prey » (2020), où elle reprend le rôle d'Harley Quinn, Margot Robbie aurait empoché la coquette somme de 9 millions de dollars.

Bosseuse, Margot Robbie fait des blagues sur les tournages

Selon ses partenaires de jeu et les personnes travaillant avec elle, Margot Robbie est décrite comme une actrice résolument professionnelle et dévouée à son métier. Elle travaille sans relâche pour peaufiner chacun de ses personnages. Elle est disposée à écouter et à discuter avec le réalisateur et les autres acteurs du moindre détail pouvant améliorer sa performance.

Malgré son statut de star hollywoodienne, Robbie reste très humaine et proche de ses équipes. Les témoignages rapportent qu'elle est généreuse, dotée d'un véritable sens de l'humour et qu'elle noue naturellement des relations complices avec ses collègues de travail. L'image véhiculée par les médias et les personnes ayant collaboré avec la jeune femme est celle d'une personnalité solaire, agréable et attachante aussi bien devant que derrière les caméras.

Les doubles français pour Margot Robbie

Au cours de sa carrière, Margot Robbie a été doublée en version française par différentes actrices. Parmi ces comédiennes françaises ayant donné vie à ses personnages, on trouve notamment :

Alice Taurand , dans « The Wolf of Wall Street », « Focus » et « Suite Française ».

, dans « The Wolf of Wall Street », « Focus » et « Suite Française ». Karine Foviau , dans « Suicide Squad », « I, Tonya », « Once Upon a Time in Hollywood » et « Birds of Prey « .

, dans « Suicide Squad », « I, Tonya », « Once Upon a Time in Hollywood » et « « . Laura Préjean est sa voix française « The Legend of Tarzan ».