iPhone 15 vs Samsung Galaxy S24 : quel téléphone est fait pour vous ?

Dans la bataille iPhone 15 vs Samsung Galaxy S24, découvrez quel téléphone vous convient le mieux avec notre comparatif.

Pour le début de 2024, le Samsung Galaxy S24 et l’iPhone 15 restent les deux smartphones les plus populaires du marché. Mais opter entre ces deux modèles ne semble pas évident. Alors, si vous ne savez pas lequel choisir entre l’iPhone 15 vs Samsung Galaxy S24, voici un petit récapitulatif qui vous simplifiera votre choix.

L’iPhone 15 vs Galaxy S24 : l’IA générative

La gamme Samsung Galaxy S24 propose plusieurs fonctionnalités d’IA générative. Parmi les plus prisées, la traduction en temps réel, la génération de texte et le résumé des mémos vocaux. Vous pouvez également l’utiliser afin de rechercher d’éléments sur une image en les encerclant. En revanche, l’iPhone 15 a moins de fonctionnalités d’IA générative que les smartphones Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra.

Les performances du processeur

L’iPhone 15 est équipé du processeur Apple A16 Bionic, tandis que le Galaxy S24 est doté de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Les deux processeurs sont des processeurs de 4 nm. Ils offrent de meilleures performances, des vitesses de traitement plus rapides, un multitâche fluide et une efficacité énergétique améliorée. Cependant, le Galaxy S24 dispose de 8 Go de mémoire vive, contre 6 Go pour l’iPhone 15. Cela peut influencer les performances du système.

Le taux de rafraîchissement de l’écran

L’iPhone 15 a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, à moins que vous n’optiez pour les modèles Pro ou Pro Max. En revanche, le Samsung Galaxy S24 offre un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz. De quoi vous garantir un défilement plus fluide et une meilleure expérience visuelle. Alors, si vous demandez un iPhone 15 vs Galaxy S24, le taux de rafraîchissement pourra vous aider !

La résolution de l’écran

L’écran de l’iPhone 15 a une résolution et une densité de pixels plus élevées que celui du Galaxy S24, ce qui promet une image plus réaliste et plus nette. Outre cela, certains utilisateurs préfèrent l’écosystème Apple et apprécient la facilité de passer d’un appareil à l’autre sans problèmes ou bugs.

L’iPhone 15 vs Galaxy S24 : la couleur

La couleur des smartphones peut également être un facteur de choix pour certains utilisateurs. L’iPhone 15 est disponible en plusieurs couleurs même si vous êtes un féru de rose ! Par contre, le Galaxy S24 n’est disponible qu’en noir, gris, violet et jaune. Concernant le choix entre l’iPhone 15 vs Galaxy S24, vos préférences personnelles doivent être considérées.

Ne manquez pas également de considérer vos besoins spécifiques et de votre attachement à un écosystème particulier. Vérifiez les fonctionnalités, les performances et les caractéristiques de chaque modèle avant de faire un choix final.