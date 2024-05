La nouvelle IA de Google promet d’être votre assistant dans la vie, comme dans Star Trek

Plongez au cœur d'un univers 100 % virtuel grâce à cette nouvelle IA de Google, l'assistant virtuel dont vous avez besoin pour simplifier votre quotidien. Rien à envier à Siri ou Alexa !

Il faut croire que cette nouvelle IA de Google, appelée Astra, nous ouvre la voie vers un assistant virtuel à la Star Trek ! En effet, l'annonce du projet lors de la conférence annuelle des développeurs, Google I/O, a suscité de vifs intérêts. Dirigé par Demis Hassabis, directeur de Google DeepMind, ce projet vise à créer un assistant universel multimodal en temps réel. Et comme si cela n'était pas suffisant, cette nouvelle IA s'inspire de l'univers de Star Trek tout en promettant une expérience révolutionnaire !

Astra : un assistant IA à l'effigie de Star Trek !

L'Astra de Google est conçu pour être un « assistant d'IA multimodal en temps réel ». Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, pour faire plus simple, Astra est capable d'interagir avec les utilisateurs en utilisant plusieurs modes de communication en simultanée. Vous pouvez interagir avec elle via à la voix, le texte, l'image et même la vidéo.

Cette approche permet à l'assistant virtuel de fournir une expérience plus naturelle et immersive. Comme nous avons pu le voir lors de sa présentation, Astra est capable de voir le monde, de localiser des objets et de répondre à une variété de requêtes.

Cet assistant virtuel met en lumière sa capacité à identifier des objets ou encore à les retrouver. C'est certainement ce qui fait toute sa différence par rapport aux autres assistants IA déjà existant. En effet, ce nouvel assistant de Google agit de manière quasi instantanée et conversationnelle. Si vous êtes à la recherche d'une once d'humanité dans les boots, il faut croire que vos désirs sont des ordres avec Astra !

Que vaut l'Astra de Google par rapport aux autres assistants IA déjà existants ?

Astra n'est pas le seul projet d'assistant IA chez Google ! Parmi les autres modèles, on trouve Gemini 1.5 Flash, conçu pour des tâches courantes telles que le résumé et le sous-titrage. Il y a aussi Veo, un assistant IA capable de générer des vidéos à partir de texte, sans oublier Gemini Nano.

Alors, si vous vous demandez ce que ce nouvel assistant IA de Google apporte par rapport aux autres, il faut croire que la précision dans ses réponses est la plus louée. Astra est conçu pour analyser des vidéos, des voix et des textes simultanément. Cette approche lui permet de répondre à une variété de questions et de fournir une assistance de manière plus immersive et contextuelle.

que chacun fait ses preuves dans une situation particulière. Du coup, en combinant Astra avec les autres assistants de Google, nous pouvons nous attendre à une avancée significative considérable.

Quel est l'avenir de l'IA dans le futur selon Demis Hassabis ?

Selon Demis Hassabis, l'avenir de l'IA sera centré sur ce que les modèles peuvent faire pour les utilisateurs. Il met l'accent sur l'importance des agents, des robots capables non seulement de converser, mais aussi d'accomplir des tâches en leur nom.

Cela est le cas avec Astra. En effet, cet assistant IA représente une avancée majeure vers la réalisation de cette vision. Google est aujourd'hui plus proche que jamais de son objectif. Astra se comporte comme un véritable assistant IA en temps réel, bien au-delà des autres outils proposant le même fonctionnement. Cela ouvre également de nouvelles perspectives dans le domaine de l'IA.

Astra, avec ses capacités multimodales en temps réel, promet de révolutionner l'expérience des utilisateurs en matière d'assistance virtuelle. Ces avancées soulignent l'engagement continu de Google à rester à la pointe de l'innovation technologique dans le domaine de l'IA.

