Hâte d’acheter la Nintendo Switch 2 ? Voici le prix auquel il devrait s’afficher

Découvrez le prix du Nintendo Switch 2 avant son lancement cette année, l’indispensable dans la panoplie de tous les gamers qui se respectent !

La Nintendo Switch 2 devrait sortir cette année, mais quand ? Et à quel prix ? Voilà quelques-unes des questions que se posent les fans de Nintendo en ce début d’année 2024. Si l’on en croit les analystes du secteur, le successeur de la Switch devrait sortir dans le courant de l’année, avec un prix de 400 dollars selon les experts !

À quand le Switch 2 de Nintendo va sortir et à quel prix ?

Serkan Toto, un analyste de Kantan Games connu pour être un expert de Nintendo, a déclaré à GamesIndustry.biz qu’il pensait que la Switch 2 sortirait d’ici 2024. Il a également affirmé les rumeurs persistantes mais non confirmées selon lesquelles une Switch Pro était effectivement en cours de développement à un moment donné. Ce dernier avait prédit que le prix du nouveau Switch 2 avoisinerait les 400 dollars avec des jeux qui reviendront beaucoup plus chers.

Qu’est-ce qu’on peut s’attendre de ce Switch 2

Selon toujours les experts, ce console sera probablement une itération plutôt qu’une révolution. Nintendo pourrait ajouter quelques touches plus modernes à son appareil, mais il est certain qu’il aura les mêmes fonctionnalités que la Switch actuelle. Côté portabilité, les experts pensent que le Switch 2 sera également portable grâce à Pokémon. Une fonction que Nintendo n’abandonnera pas de sitôt !

Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere Analysis, a également pesé dans ses propres prédictions, disant qu’il s’attend à ce que le marché des consoles soit en hausse « marginale », aidé par « le lancement d’une console Nintendo de nouvelle génération, plus que probablement une Switch 2, vers la fin de l’année. »

Ces prédictions donnent encore plus de poids à la croyance persistante que la suite de la Nintendo Switch, vieille de sept ans, est proche. La Switch 2 fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis 2023, date à laquelle une démo censée refléter les capacités matérielles attendues de la plateforme aurait été montrée aux développeurs lors de la Gamescom.

À quoi ressemblera exactement le Nintendo Switch 2 ?

On sait peu de choses sur l’appareil, et Nintendo a toujours démenti les rumeurs sur son existence, mais on parle régulièrement de ses capacités DLSS et d’autres choses encore comme nous pouvons le voir la toile.

Outre le prix du Switch 2, nous pensons que cette console ressemblera davantage à la Nintendo 3DS, qui s’est appuyée sur le succès de la DS avec un matériel amélioré et un écran 3D. La principale question est de savoir si elle sera ou non rétrocompatible, ce qui est l’une des principales demandes des fans de Nintendo.

Nous ne savons pas quand exactement Nintendo présentera sa nouvelle console, mais nous pourrions avoir quelques indices lors de son habituel Direct de février, qui sert généralement à mettre la table pour la nouvelle année. Entre-temps, la Switch continue de progresser, avec un remaster HD de Paper Mario Thousand-Year Door et un nouveau jeu Princess Peach parmi les sorties prévues.