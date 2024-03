Guide pratique pour nettoyer votre aspirateur robot

Votre aspirateur robot est un allié précieux pour un intérieur propre et sain. Cependant, pour que ce compagnon du ménage reste performant au quotidien, il est important de le nettoyer régulièrement. Découvrez dans ce guide les étapes indispensables pour nettoyer efficacement votre aspirateur robot.

Nettoyage des brosses

Détacher les brosses latérales

En premier lieu, éteignez et retournez votre aspirateur robot afin de repérer les brosses latérales situées de chaque côté de l'appareil. Détachez les délicatement en tirant dessus ou en utilisant un outil adapté si nécessaire. N'hésitez pas à consulter le manuel d'utilisation fourni par le fabricant pour connaître la procédure à suivre.

Retirer les débris et les saletés incrustées

Une fois les brosses latérales détachées, vérifiez leur état. S'il y a des cheveux, poils d'animaux ou autres débris emmêlés, utilisez un peigne fin ou une paire de ciseaux pointus pour les retirer soigneusement. Attention à ne pas endommager les poils des brosses lors de cette opération.

Nettoyer et sécher les brosses latérales

Utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux pour nettoyer les brosses latérales et enlever les résidus restants. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un peu de produit nettoyant doux sur le chiffon. Laissez ensuite les brosses latérales sécher entièrement à l'air libre avant de les remettre en place.

Inspecter et nettoyer la brosse principale

L'inspection de la brosse principale est également cruciale pour maintenir la performance de votre aspirateur robot. Selon le modèle que vous possédez, la brosse principale peut être située sous l'appareil ou à l'intérieur du compartiment prévu à cet effet. Retirez-la et procédez aux mêmes étapes que pour les brosses latérales : retirez les saletés incrustées avec un peigne fin ou une paire de ciseaux, puis nettoyez la brosse à l'aide d'un chiffon humide et laissez-la sécher complètement.

Entretien du filtre

Ouvrez le compartiment du bac à poussière et retirez-le entièrement. Videz soigneusement son contenu et essuyez l'intérieur à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Repérez ensuite le filtre, généralement situé à l'intérieur du bac. Déclipsez-le doucement et inspectez son état.

Si le filtre est lavable , rincez-le à l'eau tiède sans détergent. Laissez-le sécher 24h avant remise en place.

, rincez-le à l'eau tiède sans détergent. Laissez-le sécher 24h avant remise en place. S'il est non lavable, utilisez une brosse douce ou tapez-le délicatement pour déloger la poussière.

Pour optimiser les performances d'aspiration, remplacez le filtre tous les 2 à 3 mois. Choisissez des filtres d'origine adaptés à votre modèle.

Un filtre propre assure un air purifié et préserve le moteur de votre robot. Pensez à cette étape essentielle lors de chaque cycle de nettoyage.

Nettoyage de la coque et des capteurs

Pour éviter que les saletés ne s'accumulent sur la surface de votre aspirateur robot et qu'il rencontre des problèmes de navigation, il est indispensable de nettoyer régulièrement la coque et les capteurs de l'appareil.

Éteignez votre aspirateur robot et utilisez un chiffon doux légèrement humide pour essuyer sa surface, en prenant soin d'éviter les endroits où se trouvent les boutons et les prises de connexion. Si nécessaire, ajoutez un peu de produit nettoyant doux sur le chiffon.

Les capteurs de votre aspirateur robot jouent un rôle majeur dans la navigation de l'appareil et sont susceptibles de s'obstruer ou de se salir au fil du temps. Pour éviter cela, utilisez régulièrement un coton-tige légèrement humide pour nettoyer délicatement ces éléments et retirez ainsi les résidus et saletés présents.