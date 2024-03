Guide pour annuler la programmation de votre aspirateur robot Bagotte 3 en 1

Vous avez programmé votre aspirateur robot Bagotte 3 en 1 pour qu'il nettoie votre intérieur à votre place, mais vous souhaitez maintenant annuler cette programmation pour diverses raisons : changement de vos horaires, départ en vacances ou simplement envie de reprendre le contrôle manuellement. Pas de souci ! Ce guide étape par étape vous explique comment annuler facilement la programmation de votre aspirateur robot.

Compréhension du fonctionnement de la programmation

Afin de procéder correctement à l'annulation de la programmation de votre aspirateur robot 3 en 1 Bagotte, il est avant tout important de bien comprendre son fonctionnement. La programmation permet donc de déclencher automatiquement le nettoyage aux jours et heures précis que vous aurez choisis. Cette option est idéale si vous souhaitez que l'appareil travaille pendant votre absence, afin de retrouver une maison propre à votre retour.

La configuration de la programmation s'effectue directement sur la télécommande de l'aspirateur robot. Vous aurez besoin de cette télécommande pour procéder à l'annulation, alors, assurez-vous de l'avoir à portée de main avant de continuer.

La télécommande des aspirateurs robots Bagotte 3 en 1 est équipée de plusieurs boutons qui permettent de contrôler les différentes fonctions de l'appareil, dont la programmation. Les boutons principaux liés à la programmation sont :

Le bouton « Plan » : il permet d'accéder au mode de programmation et d'afficher les plages horaires déjà programmées ;

: il permet d'accéder au mode de programmation et d'afficher les plages horaires déjà programmées ; Les flèches directionnelles : elles servent à naviguer dans le menu de programmation et à ajuster les heures de nettoyage souhaitées ;

: elles servent à naviguer dans le menu de programmation et à ajuster les heures de nettoyage souhaitées ; Le bouton « OK » : il valide vos choix lors de la configuration ou de l'annulation de la programmation.

Maintenant que vous avez une vision claire du fonctionnement de la programmation et de la télécommande, passons à l'annulation proprement dite.

Étapes pour annuler la programmation de votre aspirateur robot Bagotte

Suivez ces étapes simples pour annuler la programmation sur votre aspirateur robot Bagotte 3 en 1 :

Étape 1 : Accédez au mode de programmation

Pour commencer, appuyez sur le bouton « Plan » de la télécommande. L'écran de la télécommande affichera les plages horaires programmées pour chaque jour de la semaine (du lundi au dimanche). Les heures réglées s'afficheront à côté des jours correspondants.

Étape 2 : Sélectionnez le jour et l'heure à annuler

Avec les flèches directionnelles, naviguez dans le calendrier jusqu'à atteindre le jour dont vous souhaitez annuler la programmation. Sélectionnez-le, puis utilisez les flèches pour faire défiler les heures programmées.

Important : si aucun horaire n'est configuré pour un jour donné, le mot « Off » s'affiche à côté de ce jour. Si tel est le cas, passez simplement à l'étape suivante en sélectionnant un autre jour où une programmation a été faite.

Étape 3 : Annulez la programmation

Lorsque vous avez trouvé l'horaire que vous souhaitez annuler, il suffit d'appuyer sur le bouton « OK ». Cela remettra l'heure sélectionnée à zéro ou « Off ». Autrement dit, cela signifie que l'aspirateur robot ne se déclenchera pas automatiquement à cette heure-là. Répétez cette action autant de fois que nécessaire pour toutes les plages horaires et tous les jours concernés.

Étape 4 : Quittez le mode de programmation

Enfin, pour quitter le mode programmation et revenir à l'écran d'accueil de la télécommande, appuyez à nouveau sur le bouton « Plan« . Vos paramètres seront sauvegardés et votre aspirateur robot Bagotte ne se déclenchera plus aux horaires initialement définis. Il est possible de modifier la programmation à tout moment en suivant à nouveau ces étapes.

Annuler la programmation de votre aspirateur robot Bagotte 3 en 1 est un processus simple et rapide, qui vous permet de reprendre le contrôle de vos séances de nettoyage. N'hésitez pas à consulter le mode d'emploi fourni avec l'appareil pour obtenir davantage d'informations sur ses fonctionnalités et options de personnalisation.

