Guide d’achat : comment choisir le meilleur projecteur LED connecté ?

Faire le choix d’un bon projecteur LED connecté n’est pas aussi simple que l’on peut penser de prime abord. En effet, plusieurs éléments sont à prendre en compte, et le fait d’avoir un aspect connecté ajoute une certaine réflexion. Pour tenter de vous aiguiller de la meilleure des façons possibles, nous vous avons préparé un guide d’achat pour choisir le meilleur projecteur LED connecté.

Qu’est-ce qu’un projecteur LED connecté ?

Avant toute chose, il est important de définir ce qu’est vraiment un projecteur LED connecté. En quelques mots, il s’agit d’une source de lumière équipée d’une ou plusieurs LED dans le but d’éclairer un espace précis. Celui-ci peut être en extérieur (une terrasse, un jardin, une allée ou même l’entrée d’un garage) ou à l’intérieur (un entrepôt, un chantier, un parking…). Bref, le projecteur est parfait pour éclairer de telles zones, car il dispose, le plus souvent, d’une puissance bien supérieure à un éclairage classique. Toutefois, vous avez pu remarquer que l’on parle ici d’un projecteur LED connecté : cela signifie qu’il peut se connecter à votre smartphone afin de vous offrir la possibilité de le contrôler à distance. Ainsi, vous pouvez l’allumer ou l’éteindre, régler l’intensité ou, parfois même, changer le type de couleur. Quoi qu’il en soit, sélectionnez votre projecteur LED intelligent et profitez donc de tous les avantages liés !

Pourquoi faire le choix d’un projecteur LED connecté ?

Les raisons de s’orienter vers un projecteur LED connecté sont multiples. Tout d’abord, vous devez savoir que le fait de choisir la technologie LED permet de réaliser de belles économies d’énergie ! Généralement, on estime la consommation réduite de près de 10 fois par rapport à une ampoule halogène équivalente. Intéressant, non ? L’autre atout qui plait aux acheteurs de projecteur LED connecté, c’est bien évidemment son côté “intelligent”. Ainsi, on apprécie pouvoir le contrôler à distance, voire par l’utilisation de la voix en étant sur place. Quoi de mieux que de dire “Alexa (ou Hey Google), allume le projecteur !” ? Bref, c’est un avantage dont on se passe difficilement par la suite, tant le confort d’utilisation est grand. Enfin, on apprécie également que certains projecteurs puissent s’allumer en détectant simplement la présence d’une personne : ce qui offre des perspectives de sécurité intéressantes.

Quels sont les critères d’un bon projecteur LED connecté ?

Découvrons donc immédiatement les critères les plus importants pour un bon projecteur LED connecté. Outre les aspects que nous allons voir, sachez que d’autres sont aussi à prendre en compte comme la longueur du câble électrique ou encore la consommation. Cependant, pour cette dernière, la technologie LED permet de ne pas y penser forcément, tant la consommation d’une ampoule LED est basse.

La puissance d’éclairage

On peut parler de puissance d’éclairage ou de luminosité, mais cela revient à peu près à la même chose. En conséquence, nous vous conseillons de comparer la puissance (exprimée en Watt) ainsi que la luminosité (exprimée en Lumen). En fonction de vos besoins, vous pourriez avoir besoin d’un éclairage fort (comme pour une terrasse ou un jardin). Veuillez alors y prêter une grande attention.

Les normes d’isolation de l’appareil (IP65…)

Si votre projecteur LED connecté est amené à être posé en extérieur, il doit pouvoir résister aux intempéries les plus fortes. Pour ce faire, des normes d’isolation existent et il est important de les vérifier avant votre achat. Par exemple, un projecteur avec une norme IP65 offre une étanchéité à l’appareil contre la poussière et les projections d’eau. Il en existe beaucoup d’autres, le mieux étant de se référer à la fiche produit du projecteur que vous souhaitez acheter.

La connexion à votre smartphone

Que ce serait un bon projecteur LED connecté sans le fait de se connecter à votre smartphone ? Généralement, il existe deux solutions : par Bluetooth ou Wifi. Nous conseillons plutôt la seconde option, car une connexion Wifi vous permettra de vous connecter à votre projecteur n’importe où sur la planète, pour peu que vous ayez une connexion à internet. En effet, la connexion Bluetooth est souvent limitée à une dizaine de mètres, et surtout à une utilisation moins intuitive.

La compatibilité avec un assistant vocal

Enfin, faire le choix d’un projecteur LED connecté, c’est aussi la possibilité d’utiliser un assistant vocal. Si vous disposez de ce genre d’appareil chez vous, alors le mieux est de vérifier que la mention “compatible avec les assistants vocaux” est bien présente. Grâce à cela, vous pourrez donc contrôler votre projecteur en utilisant simplement votre voix.