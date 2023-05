Guide d’achat d’un vidéoprojecteur

Afin de mener à bien l’achat d’un vidéoprojecteur, il est essentiel de prendre en compte la luminosité, le contraste et la résolution de l’image. Il faut également considérer le coût, la qualité sonore et l’utilisation idéale de l’appareil.

Les acteurs sur le marché proposent actuellement différents types de vidéoprojecteurs. Vous avez notamment le choix entre : le home cinéma, le modèle à focale courte, le portable, le 4K et le laser. Afin d’opter pour la meilleure solution possible, vous avez intérêt à prendre en compte les 7 critères d’achat d’un vidéoprojecteur suivants.

Les technologies de projection

La qualité de l’image projetée par le vidéoprojecteur varie principalement en fonction de la technologie utilisée.

Si l’appareil emploie le procédé DLP (Digital Light Processing) , vous pouvez être sûr d’obtenir un taux de contraste, des nuances de couleur et une netteté suffisants.

, vous pouvez être sûr d’obtenir un taux de contraste, des nuances de couleur et une netteté suffisants. S’il est doté de la technologie LCD (Liquid Crystal Display) , il offre une meilleure luminosité par rapport à la précédente.

, il offre une meilleure luminosité par rapport à la précédente. S’il est équipé de la technologie LCOS (Liquid Crystal On Silicone), la qualité de l’image projetée est exceptionnelle.

Si vous avez l’intention de procéder à l’achat d’un vidéoprojecteur utilisant ce dernier procédé, vous devez prévoir un budget assez conséquent.

Les sources lumineuses

Les vidéoprojecteurs peuvent utiliser des lampes UHP (Ultra Haute Performance), du laser ou de l’éclairage LED. Quand la première option offre une durée de vie assez limitée (3 000 à 6 000 heures), la seconde présente l’avantage de démarrer très rapidement. La troisième, quant à elle, est plus compacte et légère. Elle convient parfaitement à l’achat d’un vidéoprojecteur pour le home cinéma.

Le format et la résolution de l’image

Ici, vous avez le choix entre une résolution HD (1 280 x 800), un modèle Full HD (1 920 x 1 080) et une résolution 4K ou UHD (3 840 x 2 160). En principe, plus l’image projetée par l’appareil est grande, moins les défauts seront visibles. Ainsi, vous avez intérêt à considérer ce paramètre de votre achat d’un vidéoprojecteur.

Le taux de contraste du vidéoprojecteur

Le taux de contraste exprime la différence d’intensité lumineuse entre le point le plus clair et le point le plus foncé. Il rend les couleurs projetées plus éclatantes et variées, surtout lorsqu’il est élevé.

L’emplacement du vidéoprojecteur

Avant de procéder à l’achat d’un vidéoprojecteur, vous devez penser à son futur emplacement. En effet, vous devez vous demander si vous allez le placer sur une table devant l’écran, au plafond non loin de l’écran ou derrière l’écran. En fonction de votre préférence, vous pouvez vous pencher sur un appareil à focale longue ou courte. Ce terme désigne la distance à respecter pour afficher l’image. Vous devez également faire attention à la nature du zoom proposé. Quand le « numérique » étire l’image en dégradant sa qualité, l’ « optique » la grossit ou la rétrécit réellement.

La connectique du vidéoprojecteur

Pour que l’achat d’un vidéoprojecteur soit adapté aux besoins de son utilisateur, il est essentiel de veiller à la présence des slots sur l’appareil. Il faut vérifier si ce dernier dispose d’une connexion filaire (HDMI), d’une connexion sans fil (Wi-Fi) et d’une connexion mobile/tablette (MHL). Autrement dit, vous devez pouvoir le brancher à différentes sources de contenus comme des ordinateurs, des décodeurs ou des consoles et à des équipements audio.

Le prix d’achat d’un vidéoprojecteur

En général, le prix d’achat d’un vidéoprojecteur varie en fonction de ses technologies, de ses sources lumineuses et de la résolution de ses images. Toutefois, il est possible de trouver des petits modèles portables accessibles en dessous de 500 euros. Le milieu de gamme, lui, coûte entre 700 et 1 000 euros. Pour les dispositifs les plus puissants, vous devez prévoir un budget de 1 200 à 2 000 euros. Au-delà de cette limite, la qualité de l’image devient spectaculaire : laser comme source lumineuse, zooms puissants et correcteurs d’affichage motorisés.