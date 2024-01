Comment jouer à GTA 5 sur mobile : Le guide complet de A à Z

Fandoms qui se respectent, voici comment vous pouvez jouer à GTA 5 sur mobile via Steam Link afin de faire toute la différence !

Il n’y a plus aucun doute, GTA 5 demeure un incontournable de l’univers du jeu vidéo et cela 10 ans après sa première sortie. Malgré les nombreuses mises à jour, le jeu a réussi à conserver sa pertinence culturelle grâce à sa liberté d’exploration, ses serveurs uniques et ses mods personnalisés.

Et même si l’univers est au cœur d’une concurrence des plus féroces, GTA 5 ne semble pas prêt de s’éteindre. Le seul souci c’est que le jeu n’est pas encore disponible sur mobile. Alors, si vous êtes un adepte des jeux sur mobile, voici comment vous pourrez l’adopter sur mobile !

Existe-t-il un portage officiel pour GTA 5 sur mobile ?

Alors que de nombreux jeux GTA ont été portés sur mobile, Rockstar n’a pas sorti de portage mobile pour GTA 5, principalement en raison de la taille du jeu. Cependant, vous pouvez jouer à GTA 5 sur mobile soit en le diffusant via Steam Link, soit en utilisant des APK non officiels.

Nous vous recommandons d’être prudent lorsque vous utilisez des APK non officiels, d’autant plus que de nombreux APK de GTA 5 ne sont disponibles que sur des sites inconnus et peuvent donc contenir des virus ou des logiciels malveillants. La solution la plus sure pour jouer à GTA 5 sur mobile est donc via Steam Link.

Bien sûr, avant d’acheter une copie de GTA 5 sur Steam, vous devez vous assurer que votre PC peut le supporter. Consultez la configuration requise pour GTA 5 et testez si votre PC peut le faire tourner sur PC Game Benchmark. Après avoir acheté et installé GTA 5 sur votre PC, vous devez créer un profil GTA et lancer le jeu. Une fois que tout est prêt, suivez les étapes suivantes pour jouer à GTA V sur mobile :