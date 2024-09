Prévision : La Google Pixel 4 serait réparable, infox ou vérité ?

Google y réfléchit mais il pourrait s’avérer que la prochaine Google Pixel Watch, c’est-à-dire la version 4 de la montre connectée puisse être réparée.

Il est gênant de devoir changer de smartwatch quand votre Pixel Watch 1, 2 ou 3 tombe en panne ou que son écran est cassé. Par conséquent, le fait que Google fasse plus attention à sa future tocante digitale est très intéressant.

Les Pixel Watch sont habituellement irréparables

C’est actuellement connu, si quelque chose se casse sur votre Google Pixel Watch 3 ou un modèle plus ancien, jetez-la. Il n’y a pas d’options de réparation. Tout propriétaire de ce genre de montre connectée n’a d’autre choix que de remplacer son accessoire. Par contre, il se pourrait que la future Google Pixel Watch 4 ne fasse pas partie du lot.

Cependant, il va tout de même encore attendre l’année prochaine, car cette version n’est pas encore sortie et que tout peut encore arriver.

Une rumeur intrigante concernant la Google Pixel Watch 4

Selon les commentaires de Nicole Azores, responsable des affaires gouvernementales et de la politique publique chez Google, l’entreprise envisage de modifier le futur design de la Pixel Watch pour qu’elle soit réparable.

Les montres connectées et les objets portables sont encore assez récents. Google réfléchit donc à la manière d’apporter des correctifs aisément à leur wearable a déclaré M. Azores. Cela a été mentionné lors de la table ronde de la Climate Week NYC organisée par Back Market. Google a affirmé leur désir de faire en sorte que tous leurs produits seront un jour réparables.

Par contre en parlant de smartwatch, il s’agit d’une catégorie très récente de wearable. Certains éléments de conception doivent être pris en compte pour pouvoir les débuguer correctement a ajouté M. Azores. De ce fait, il y a quelques ambiguïtés à ce sujet. Google n’a pas encore fait de commentaire officiel à ce sujet.

Quelles sont les réelles garanties et réparations offertes par Google ?

La Google Pixel Watch 3 est la première de la série à être disponible en deux tailles. La smartwatch est dotée d’un écran plus lumineux et d’un processeur interne amélioré par rapport à la Google Pixel Watch 2.

Ces dernières Pixel Watch sont couvertes par une garantie d’un an. Ce qui permet de les remplacer gratuitement en cas de panne dont le propriétaire n’est pas responsable. Il est également possible de choisir d’étendre cette couverture avec un plan Preferred Care. Mais cela coûte plus cher.

Une montre irréparable jusqu’à maintenant

Toutefois, actuellement si vous faites maladroitement tomber votre Google Pixel et que vous brisez l’écran, c’est fini. Vous ne pouvez pas le confier à un réparateur comme vous pouvez le faire avec un téléphone Pixel. C’est mauvais à la fois pour les utilisateurs et pour l’environnement en termes de déchets électroniques.

De ce fait, la nouvelle initiative concernant une Google Pixel Watch 4 réparable est excellente. Mais, il n’y a pas encore de calendrier pour ce changement. Et compte tenu des délais de livraison des nouveaux gadgets, il faut être patient. Si Google s’en tient au calendrier de cette année, la Pixel Watch 4 devrait voir le jour en août 2025.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn