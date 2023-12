Google développe une IA pour vous raconter votre vie du début à la fin

OMG ! Découvrez Google IA Ellmann, cette nouvelle fonction imaginée par Google et qui va vous plonger au cœur de votre propre vie comme dans un film !

La guerre des fonctions alimentées par l’IA est à son apogée et l’une des plus récentes retrouvailles est signée Google avec l’IA Ellmann. En effet, cette application permet aux utilisateurs de découvrir leur vie de manière instantanée comme s’ils se trouvent dans un film produit par Quentin Tarantino ! Est-ce que cette application verra bientôt le jour et est-ce qu’elle va susciter les intérêts ? Quoi qu’il en soit, nous sommes certains que cette application changera la donne sur notre rapport avec les applications dotées d’intelligence artificielle.

Google IA Ellmann, les détails que nous savons sur cette application ?

Alors, si vous êtes tout aussi intrigué que nous sur Google IA Ellmann, voici quelques infos qui vont certainement vous surprendre. Ces détails sont tirés de la copie de la présentation que CNBC a pu se procurer.

Premièrement, le Google IA Ellmann sera alimenté par Gemini et il va utiliser vos photos Google combinées avec les recherches que vous avez effectuées dans le passé pour faire une analyse de votre vie. Aucune autre précision n’est disponible jusqu’à ce jour sur comment l’application fera un film sur votre vie.

Ensuite, le Google IA Ellmann sera également doté d’un chatbot, le Ellmann Chat. Il va vous poser des questions sur votre vie afin d’obtenir encore plus de données ou presque. Si cette application a été baptisée ainsi c’est tout simplement pour rendre hommage au critique littéraire américain Richard David Ellmann.

Une application qui pourra personnaliser votre histoire en fonction de vos envies

Ellmann sera en mesure de présenter votre vie par chapitre. Vous pourrez ainsi choisir ce que vous souhaitez voir. Par exemple, vous pouvez découvrir des contenus sur vos années d’école ou de votre lune de miel. Nous nous demandons donc si Google IA Ellmann ressemble à Apple Photos avec sa fonction Memories ? La réponse est non ! En effet, la version de Google est beaucoup plus intelligente et avec plus de détails.

La présentation indique que l’analyse va bien plus loin que « de simples pixels avec des étiquettes et des métadonnées ». Ce détail pourrait être un clin d’œil à Cupertino. L’objectif global de Google avec ce projet n’est pas de récapituler vos années de lycée. Il n’a pas également vocation d’organiser votre vie en fonction des personnes, des lieux et des événements.

Il s’agit d’étudier et d’examiner intelligemment votre vie afin de mieux comprendre votre histoire. Ces données combinées permettront de présenter un récit de vie dans toute sa globalité. De quoi faire la différence !