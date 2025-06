Garmin dévoile une smartwatch CARRÉE : la Venu X1 !

Garmin a récemment lancé la Venu X1, mais cette montre connectée est vraiment différente des modèles que les fans de la marque ont pu voir jusque là. Son design est “carré” !

C’est un petit changement notable qui apporte un réel renouveau chez ce type d’accessoire que tout le monde pensait déjà connaître. Mais hormis son apparence, voici quelles sont les performances de cet appareil.

Durabilité et élégance : un duo gagnant

La Garmin Venu X1 est conçue avec un fond de boîtier en titane et une lentille en saphir résistante aux rayures. Ce matériau garantit une durabilité exceptionnelle tout en donnant un style raffiné à la montre connectée.

M. Scoppen Lin, directeur général adjoint de la filiale Garmin Asie, a déclaré que : « La Venu X1 est un mélange parfait de forme, de fonction et de style. » Le fait qu’elle soit carrée est beau, mais a aussi toutes les fonctionnalités populaires de Garmin.

En mode connecté, elle contient des cartes préchargées, des statistiques d’entraînement et des notifications intelligentes avec une clarté impressionnante.

L’atout de la Garmin Venu X1, c’est son écran grand format

La Garmin Venu X1 présente le plus grand écran que la marque ait conçu à ce jour. De ce fait, il est clair qu’elle offre une expérience visuelle améliorée pour le suivi des mesures d’entraînement et des données de santé.

Son boîtier aux angles arrondis lui donne de l’allure. Son bracelet en nylon ComfortFit de 24 mm quant à lui procure un confort optimal. Puis, en termes d’options de personnalisation, cette montre connectée n’a rien à envier avec les autres modèles des marques concurrentes.

Son cadran peut afficher des données essentielles telles que le nombre de pas, la fréquence cardiaque et l’état de préparation à l’entraînement.

Quand ce modèle sera-t-il disponible ?

Annoncée le 17 juin 2025, ce ne sera qu’à partir du 8 juillet 2025 que ce modèle sera disponible dans les Garmin Brand Stores, en ligne et chez les détaillants agréés de Singapour. Ce modèle sera en deux couleurs : noir et gris foncé.

Ce choix de couleurs permet à la montre de s’adapter à divers styles de vie, qu’ils soient actifs ou décontractés. Les matériaux utilisés ont été soigneusement sélectionnés pour leur confort et leur durabilité.

Connectivité et performances de la Garmin Venu X1

Ensuite, la Garmin Venu X1 ne se limite pas à ses fonctions de suivi de la santé et de la forme physique. Elle est également dotée d’une lampe de poche LED intégrée, améliorant la visibilité dans des environnements sombres.

Grâce à son haut-parleur et son microphone intégrés, les utilisateurs peuvent passer et recevoir des appels directement depuis la montre. Mais il faut qu’elle soit associée à un smartphone compatible.

De plus, l’intégration de l’assistant vocal permet de contrôler des fonctions telles que le démarrage d’une activité de course à pied ou le réglage d’une minuterie. Le tout sans avoir besoin d’une connexion téléphonique.

Un prix élevé pour une montre de gamme

Sinon, la Venu X1 est proposée au prix de 1 099 SGD soit 742,72 euros. C’est assez cher pour ceux qui recherchent une smartwatch tout-en-un abordable. Par contre, elle s’adresse à tous les types de porteurs qu’ils soient occasionnels aux athlètes sérieux. Elle est polyvalente et ce nouveau style explique sans doute ce prix élevé.

