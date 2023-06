Garmin dévoile les montres ultimes pour explorateurs (très riches)

Garmin vient d’annoncer la sortie prochaine d’une paire de nouvelles montres connectées destinées aux explorateurs et aux amateurs de fitness extrême. Et ce sont des gadgets haut de gamme.

Leurs spécifications sont exceptionnelles. Et ce sont des smartwatch qu’il est possible d’emmener sur tous les terrains. Elles fonctionnent parfaitement quelles que soient les conditions météorologiques auxquelles vous ferez face. Voici de quoi il retourne.

La série Epix Pro

Parmi les montres connectées Garmin les plus puissantes et performantes, la série Epix Pro et la Fenix 7 Pro sont des produits spéciaux pour les explorateurs et les adeptes de fitness.

Le principal attrait de la série Epix Pro, c’est son écran. Il est AMOLED clair, net et ultra lumineux. C’est un choix de conception que Garmin a adopté, car cela offre une image vive sans trop solliciter l’autonomie de la batterie. La montre dispose également d’une lampe de poche intégrée avec plusieurs intensités et un mode stroboscopique.

Et en soirée, son option d’affichage en rouge permet de ne pas fatiguer la vision de son porteur. Et la série Epix Pro comporte de nombreuses fonctions avancées de remise en forme. C’est une montre connectée idéale pour les grands sportifs. Vous pouvez emmener cette montre connectée partout. Et cela, que vous soyez en milieu urbain ou non.

La série Fenix 7 Pro

Ensuite, les explorateurs ont aussi une série de montres connectées Garmin qui leur est dédiée. Il s’agit de la Fenix 7 Pro. Pourvue d’une batterie et d’un mini panneau permettant de recharger la smartwatch grâce aux rayons solaires, cette gamme est très robuste.

De jour comme de nuit, ces montres peuvent être utilisées dans n’importe quelle condition. La puissante lampe de poche LED vous permettra d’éclairer votre chemin dans l’obscurité. Et les améliorations cartographiques permettent de ne pas se perdre dans un environnement inconnu.

Cette montre connectée est également pourvue d’applications santé qui vous seront très utiles. Le capteur de fréquence cardiaque des Fenix 7 Pro a également été énormément amélioré. Par contre, cette montre n’est pas pourvue d’une application ECG. Sinon, il s’agit d’un produit haut de gamme qui surpasse de nombreux autres modèles sur le marché des smartwatch.

Des montres pour athlètes et explorateurs chevronnés

Les montres connectées de chez Garmin sont très performantes. Et les révisions effectuées sur les nouveaux modèles que la marque présente permettent désormais d’améliorer les compétences sportives des utilisateurs. Ces smartwatch ont toutes les fonctionnalités nécessaires à la poursuite des objectifs de chacun.

Hormis le fait que la série Epix Pro ne possède pas de charge solaire, elles sont presque similaires. Ces montres connectées sont de vrais arsenaux technologiques. La Fenix 7 Pro dure 37 jours. Tandis que le modèle Epix Pro dure 31 jours d’affilée en mode normal. L’autonomie de ces smartwatch est excellente.

Ce sont les montres idéales pour les personnes qui aiment pratiquer des sports d’endurance. Elles sont dotées d’un verre saphir. Il n’est donc pas facile de les rayer. Vous pourrez donc employer ces montres connectées dans les envrionnements aux conditions météorologiques les plus extrêmes.