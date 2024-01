Samsung Galaxy S22 vs S24 : faut-il changer votre téléphone ?

Galaxy S22 vs S24, est-ce que cela en vaut la peine ? Découvrez quelques points clés à connaître sur le dernier né de Samsung avant de vous décider !

Le Samsung Galaxy S24 présente plusieurs changements par rapport au Galaxy S22. Afin de mieux comprendre l’évolution de cette gamme, regarder de près les différences entre les deux modèles reste incontournable. Alors, avant de prendre la décision de remplacer votre S22 par un S24, voici quelques points que vous devez savoir !

Galaxy S22 vs S24, les performances et le processeur

Le Galaxy S24 est équipé du Snapdragon 8 Gen 2, offrant des performances jusqu’à 45% plus rapides que l’Exynos 2200 du Galaxy S22, selon les premiers benchmarks. De plus, la puce SoC Snapdragon Gen 2 est plus efficace énergétiquement que l’Exynos. De quoi garantir une excellente fluidité !

Le design et l’écran, des incontournables !

Il est mentionné que le Galaxy S24 apporte des changements au niveau du design, de l’écran, des performances, de la photo et de l’autonomie par rapport au Galaxy S23. Cela suggère des améliorations significatives par rapport aux modèles précédents, y compris le Galaxy S22. Afin d’améliorer l’expérience visuelle de chaque utilisateur, ce nouveau-né sera équipé d’un écran légèrement plus grand et plus lumineux.

L’autonomie de la batterie

Le Galaxy S24 de nouvelle génération devrait offrir une meilleure autonomie par rapport au S22, grâce à une capacité de batterie accrue et à une optimisation de la nouvelle plateforme Snapdragon.

Une expérience globale améliorée

Dans la bataille Galaxy S22 vs S24, le S24 promet une expérience globale plus sophistiquée grâce à Galaxy AI. Il faut croire que l’intégration de l’intelligence artificielle dans cette gamme de smartphone peut apporter des améliorations dans divers aspects de l’utilisation quotidienne du téléphone.

Pour résumer le Galaxy S24 vs S22, nous avons pu voir que le S24 apporte des améliorations notables par rapport au S22. Elles concernent entre autres les performances, le design, l’écran et l’appareil photo.