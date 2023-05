French Days : offrez-vous la Garmin Forerunner 45 à petit prix !

Pour les personnes qui aiment courir en étant bien équipé, la montre connectée Garmin Forerunner 45 bénéficie d’un bon plan à ne pas manquer sur Amazon ! Procurez-vous vite cette montre connectée qui coûte actuellement 21% de moins que son prix d’origine!

Faites pour les coureurs en quête désirant surveiller et améliorer leurs performances, cette smartwatch est l’accessoire idéal à porter au poignet. Disposant de toutes les fonctionnalités nécessaires pouvant vous aider à contrôler votre allure de course et votre vitesse, elle est faite pour les personnes aimant rester connectées.

Les différentes caractéristiques de la Garmin Forerunner 45

Comme ses homologues, la Garmin Forerunner® 45 est une montre connectée dotée de toutes les applications de base que possèdent les smartWatch. Mise à part qu’il s’agit d’une montre de course pourvue d’un GPS quand elle est connectée. Son design léger et sportif en fait un accessoire idéal à porter si vous faites de la course à pied. Et elle vous aidera également à garder un œil sur votre santé. Elle est capable de mesurer votre fréquence cardiaque. Et la Forerunner 45 vous préviendra si elle est trop élevée ou trop basse lors de vos entraînements. C’est pourquoi, c’est un bon plan d’avoir une Garmin – Forerunner® 45 rien qu’à soi. C’est l’alliée des coureurs!

De plus, son autonomie est longue. Si vous avez uniquement besoin d’activer ses fonctions lorsque vous faites du footing, sa batterie dure 7 jours. Puis, il faudra la recharger. Sinon, il est possible de recevoir des e-mails, des SMS et des alertes sur votre smartWatch. Si elle est synchronisée avec un smartphone compatible. Et les personnes aimant personnaliser le cadran et les applications de leur montre seront ravies d’apprendre que ce modèle connecté peut être customisé.

Un prix en baisse sur une Garmin de qualité

Coûtant normalement 149,99€ sur le site de la marque, la Garmin – Forerunner 45 avec bracelet en silicone noir est cependant disponible à 119€ sur Amazon! C’est donc le moment d’en profiter. Vous économiserez 30€. Ce qui n’est pas rien!

Avoir une Garmin à ce prix est en effet une véritable affaire, car le rapport qualité/prix de cette montre connectée est excellent. Dotée des meilleures options, elle est aussi bien faite pour les coureurs amateurs que pour les professionnels. Voilà pourquoi, c’est un bon plan d’acquérir une Garmin – Forerunner 45 dès maintenant.

Une montre connectée dédiée à la course à pied

Alors qu’il existe plusieurs types de montres connectées, ce modèle est celui qui convient le mieux aux coureurs. Confortable, elle a été indubitablement conçue pour la pratique de la course à pied. Et grâce à l’application Garmin Coach, elle compte plusieurs programmes d’entraînement intégrés. Vous pourrez donc varier vos activités à votre grès.

Et lors d’une journée normale, sachez qu’elle compte vos pas. Elle peut alors déterminer le niveau d’énergie de votre corps. Et des rappels « détente » vous indiqueront même quand vous reposer. Par conséquent, si vous êtes à la recherche d’une smartwatch qui peut vous accompagner en tout temps, sans faiblir profitez du bon plan sur la Garmin – Forerunner 45 !