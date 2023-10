Forza Motorsport : 7 choses qu’on a adorées et 1 qu’on a détestées !

Découvrez ces choses adorables et détestables que Forza Motorsport nous réserve après 6 ans d’absence !

Après 6 ans d’attente, les pilotes virtuels seront servis avec la sortie de Forza Motorsport, le jeu vidéo de pilotage où la vitesse est permise ! Cela fait presque 18 ans que le jeu original est sorti et avec cette huitième édition, il faut croire que les gamers ne seront pas au bout des surprises.

Bien que Forza Motorsport soit un reboot de la série, il a tout pour séduire les adeptes de courses et de vitesse folle. Alors, avant que vous ne découvriez par vous-même la série que ce soit sur Xbox ou sur PC, nous avons compilé les choses qu’on a adorées et qu’on a détestées dans Forza Motorsport !

Les choses adorables dans Forza Motorsport

Alors, pour commencer, voici les choses qu’on a carrément validées après la prise en main de Forza Motorsport :

La possibilité de définir sa propre place sur la grille

Vous ne trouverez pas de qualifications traditionnelles dans Forza Motorsport. Bien que vous ayez opté pour le mode multijoueur, sachez que vous pourrez choisir manuellement votre propre place sur la grille de départ avant la course. L’objectif demandez-vous ? Tout simplement pour rendre la course la plus proche de la réalité avec des niveaux de difficulté élevés ainsi que des récompenses supplémentaires si vous atterrissez dans les trois premiers !

L’ajout d’un réglage des charges de carburant

En plus des traditionnels systèmes de réglage en profondeur de Forza, vous avez également la possibilité de régler votre charge de carburant avant une course. Si c’est la première fois que vous jouez à Forza, sachez que si vous avez moins de carburant, vous aurez moins de temps sur la piste. Outre cela, vous pouvez également choisir les composants de vos pneus de course et plus encore. Désormais, vous aurez maintenant droit à un pneu dédié à la pluie. De quoi rendre la course beaucoup plus stratégique !

Des zones de chronométrage individuelles

Lorsque vous jouerez à Forza Motorsport, vous trouverez des zones de chronométrage individuelles à travers les principaux virages. Celles-ci fonctionnent de la même manière que les zones de vitesse du jeu Horizon. Par contre, dans ce nouveau jeu, elles mesurent votre temps entre chaque porte plutôt que votre vitesse pure. Cela vous donne une idée des endroits où vous pouvez gagner du temps au tour, et vous permet de vous familiariser avec les virages.

Une note de sécurité pour le jeu en ligne

Amateur de jeu en ligne en mode multijoueur ? Vous pouvez désormais jouer en toute tranquillité avec la note de sécurité attribués aux joueurs. L’objectif n’est pas de plomber votre enthousiasme, mais plutôt de réunir les gamers sérieux et passionnés. Cela permet aussi de mettre de l’ordre dans cet univers multiverse qui ressemblait auparavant à un derby de démolition ! Vous pouvez monter votre équipe, votre course et vous classer selon vos compétences.

Des voitures avec leur propre réglage

Il s’agit d’un petit ajout, mais qui a son importance pour ceux d’entre nous qui font des courses sur roues. Les paramètres de retour de force de chaque voiture peuvent être réglés individuellement, ce qui signifie que vous n’avez pas à modifier constamment les paramètres sur roues ou les paramètres généraux du jeu pour obtenir les bonnes sensations. De quoi avoir l’impression d’être sur une piste de course réelle !

Forzavista, le meilleur showroom virtuel de voitures

Bien que Forzavista ne soit pas une nouveauté, il faut croire que la retrouver dans cette nouvelle série Forza Motorsport fait toujours plaisir ! Alors, pour les novices, Forzavista est une salle d’exposition virtuelle où vous pourrez découvrir chaque voiture dans le jeu ; explorer leur intérieur et jeter un coup d’œil au moteur.

Des paramètres de voitures personnalisables

Avec plus de 500 voitures dans le jeu, vous aurez la possibilité de personnaliser les paramètres de votre voiture ! De quoi vous permettre de piloter n’importe quelle voiture de Forza, même celles que vous ne possédez pas, sur n’importe quel circuit disponible. De plus, vous pouvez jouer avec une myriade de paramètres : le nombre de tours, la météo, la présence ou non de limites de piste et le type de voitures contre lesquelles vous courez. La classe !

Le choix des paramètres graphiques pour les joueurs sur console

Effectivement, les paramètres graphiques ont toujours existé sur PC mais pour les joueurs sur console, c’est une nouveauté ! Et oui, vous avez la possibilité de choisir l’apparence du jeu que vous soyez sur Xbox Series S ou X. Pour notre part, nous avons joué sur une Xbox Series X, avec le choix entre :

La Performance (60 images par seconde et résolution 4K)

La Performance RT (60 images par seconde et résolution inférieure, mais en ajoutant le ray tracing)

Graphics (4K avec ray tracing, mais en descendant à 30 images par seconde)

Lors de nos tests, la Performance RT semble offrir un bon équilibre entre l’esthétique et la fluidité.

La seule chose qu’on n’a pas aimée dans Forza Motorsport

Bien que Forza Motorsport ait presque coché toutes les cases du meilleur jeu de pilotage, il faut comprendre que certains modèles de voitures sont obsolètes… En général, les modèles de voitures de Forza sont incroyablement détaillés et fantastiques, qu’elles soient à l’arrêt ou qu’elles dévalent la ligne droite de Mulsanne à 100 km/h. Le bémol se trouve au niveau de leur homogénéité et il est difficile de passer à côté de cela !

Certains modèles de voitures sont utilisés dans le jeu depuis le tout premier Forza Motorsport, en 2005, bien avant que le balayage laser d’une précision incroyable n’existe. Certes, leurs textures ont été mises à l’échelle et des polygones supplémentaires ont été ajoutés dans le but de les rafraîchir au fur et à mesure que les graphismes des jeux s’amélioraient, mais certains d’entre eux font taches dans l’ensemble du jeu.

Il s’agit notamment de la Nissan Silvia S15 et de la Skyline GT-R R32, qui ressemblent à des caricatures grossièrement dessinées. La plupart des gens ne le remarqueront pas, mais pour les vrais passionnés de voitures, c’est un sujet qui fâche ! Et vous, qu’est-ce que vous pensez de cette nouvelle série de Forza ?