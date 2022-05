Fitbit déploie la détection de la fibrillation auriculaire qui pourrait vous sauver

La fonction de détection de la fibrillation auriculaire de Fitbit pourrait vous sauver la vie en alternant en cas de battements irréguliers du cœur. Elle arrive enfin sur les montres et bracelets de la marque dans certains marchés.

Fitbit a enfin mis en ligne sa fonction de détection de la fibrillation auriculaire après avoir reçu l’approbation des autorités américaines. De fait, la nouveauté reste pour le moment uniquement disponible pour les Américains. Pour en profiter sur une montre connectée, il faudra pour le moment se trouver vers la concurrence, comme l’Apple Watch (un modèle qui va à tout le monde).

Cette fonction est attendue apporter beaucoup de bien à ses utilisateurs et même leur sauver la vie. La fibrillation cardiaque est en effet une maladie caractérisée par un rythme cardiaque irrégulier. La personne qui en souffre, a un risque élevé de subir des maladies cardiaques sévères.

Intérêt du détecteur de la fibrillation auriculaire de Fitbit

La fibrillation auriculaire affecte des millions de personnes dans le monde. Elle est toutefois difficile à détecter à ses débuts en raison de l’absence voire de la légèreté de ses symptômes. Cette affection ne se manifeste généralement qu’à un stade avancé. Les symptômes apparaissant sont à ce moment-là, déjà graves et constituent une menace pour la vie des personnes qui en souffrent.

Heureusement que Fitbit a développé la fonction de détection de la fibrillation auriculaire. Elle détecte les irrégularités du rythme cardiaque. Cette fonction alerte immédiatement l’utilisateur dès une détection. L’alerte est enregistrée dans les onglets Aujourd’hui et Découvrir. Les utilisateurs doivent vérifier quotidiennement ces onglets. Ils resteront ainsi informés du suivi de leur santé cardiaque.

Fonctionnement réel de cette nouveauté Fitbit

En réalité, comme Fitbit l’a précisé, cette fonction de détection de fibrillation auriculaire ne diagnostique pas l’affection elle-même. Elle collecte les données de rythme cardiaque et informe le patient lors de la détection d’une anomalie. La fonction recommande ainsi l’utilisateur d’ approcher son médecin pour un examen plus approfondi.

Le logiciel derrière la fonction de détection de la fibrillation auriculaire assure la simplicité d’exécution. Le fonctionnement ne nécessite pas les nouveaux moniteurs ECG équipant la technologie portable actuelle. C’est d’ailleurs la raison qui fait que la Charge 3 et l’Inspire 3 peuvent la prendre en charge. Assurez-vous cependant que Fitbit ait téléchargé la dernière mise à jour du micrologiciel pour pouvoir utiliser ce détecteur AFib.

Disponibilité de la fonction de détection de fibrillation auriculaire

Voici la liste des appareils Fitbit prenant en charge cette fonction : Charge Fitbit 3, 4 et 5, la Fitbit Inspire 2, la Fitbit Luxe et Sense, la Fitbit Versa 2, 3 et Lite.

Fitbit a commencé à déployer sa fonction de détection de la fibrillation auriculaire aux Etats-Unis. La société a indiqué qu’elle souhaitait étendre cette fonctionnalité à d’autres régions. Mais cela prendra du temps, notamment en raison de l’attente de l’aval des autorités sanitaires compétentes des différents pays.