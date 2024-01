Sur Xbox ? Final Fantasy XVI sera disponible gratuitement à cette date !

Final Fantasy XVI sera bientôt sur Xbox pour faire le bonheur des gamers invétérés et il sera gratuit à partir de cette date !

L’année s’annonce passionnante pour les fans de Final Fantasy. Final Fantasy VI Rebirth sortira le mois prochain et contiendra plus de 100 heures de contenu. On pense que son monde ouvert sera comparable à celui de The Witcher 3 : Wild Hunt, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Attention toutefois, le jeu est une exclusivité PlayStation 5, mais les utilisateurs Xbox auront tout de même droit à leur dose de Final Fantasy.

Le MMORPG Final Fantasy XVI devrait enfin débarquer sur les consoles Xbox Series X/S dans quelques mois. Toutefois, il faudra attendre la bêta ouverte, annoncée lors du Final Fantasy XIV Fan Festival à Tokyo, au Japon.

Square Enix a fait un certain nombre d’annonces passionnantes lors de cette dernière rencontre. Le jeu avait dépassé le chiffre impressionnant de 30 000 000 d’inscriptions, ce qui est une étape extrêmement impressionnante. Ce chiffre ne fera qu’augmenter, car Square Enix a également annoncé la mise en place d’une bêta Xbox.

La bêta ouverte devrait démarrer en février, plus précisément le 21 février prochain, bien qu’elle soit sujette à changement. Les développeurs ont prévenu que la bêta pourrait être avancée ou reculée de quelques jours. Quoi qu’il en soit, elle débutera sans aucun doute avant la fin du mois de février. Pendant la bêta ouverte, les nouveaux joueurs Xbox pourront rejoindre les joueurs existants via le cross-play.

La prise en compte de tous les progrès réalisés a également été pris en compte comme l’affirme le développeur au moment du lancement complet du jeu. Ce lancement devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre, qui s’étend d’avril à juin. Le mois d’avril sera très chargé puisqu’il verra également le lancement de l’événement The Path Eternal. Dans l’ensemble, les 12 mois à venir devraient être riches en rebondissements pour les fans de la franchise !